Tchad : Kellou Magazine annonce son lancement

Le magazine nommé Kellou a été lancé officiellement ce vendredi à la Bibliothèque nationale, en présence du vice-président de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA).



La fondatrice du magazine Kellou, Mme. Dakouma Abanguia Mahamat, explique que "ce journal a pour but la promotion de la femme tchadienne".



Le journal Kellou n'a pas un visage médiatique mais se focalise sur la lutte pour l'autonomisation de la femme tchadienne. L'objectif principal du magazine est de former les femmes et filles à travers la sensibilisation pour promouvoir leurs capacités.



Le magazine se propose de promouvoir les initiatives des femmes et veut, à travers sa ligne éditoriale, aider la femme en matière de développement socioéconomique.