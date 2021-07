Tchad : Kemkil Adangran Benoit est le nouveau directeur des douanes

Le fonctionnaire Kemkil Adangran Benoit a été nommé jeudi par décret au poste de directeur général des douanes et des droits indirects. Il remplace Abdelkerim Mahamat Charfadine qui avait été nommé le 19 septembre 2019 à la place de l'actuel aide de camp titulaire du président du Conseil militaire de transition (CMT), l'officier Ousman Adam Dicki.



Le nouveau directeur général adjoint est Hassan Sini Youssoufmi, en remplacement de Djerambete Justin.



Kemkil Adangran Benoit a été formé en administration des douanes à l'ENA de Lomé au Togo. Fonctionnaire du ministère des Finances, il a occupé la fonction d'inspecteur vérificateur à l'Inspection générale des finances et n'est pas un inconnu des services des douanes et droits indirects.



Le 13 juillet, les syndicats des opérateurs économiques et transitaires avaient exigé du président du CMT que la nomination du directeur général des douanes tienne compte "de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut" pour "la bonne marche du service".



La direction des douanes et les opérateurs économiques ont mis fin lundi à plusieurs jours de bras de fer suite à une réforme du corps des commissionnaires en douane qui a entrainé l'immobilisation de marchandises à la plateforme de Ngueli.



Le nouveau directeur général devra poursuivre les réformes engagées par son prédécesseur pour renforcer l'assainissement et lutter contre la déperdition des recettes.