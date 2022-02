Tchad : Khadija Djabir sollicite l'aide du président du CMT

La femme d'affaires tchadienne se dit avoir été victime d'un abus de la part des services de douane égyptienne.

Elle réagit à Alwihda Info qu'à la date du 15 février 2022, elle a quitté Ndjamena avec une quantité importante d'or pour Doubaï, via la compagnie aérienne Egypt Air, avec escale au Caire en Egypte.



Elle explique que durant son voyage, elle a côtoyé une dame de nationalité tchadienne en partance également pour Le Caire. Après l'atterrissage de l’avion, elle a demandé à sa compatriote de lui apporter sa valise. Mais à sa grande surprise, la douane égyptienne saisit l'or et arrête la dame, avec comme motif, la transgression des règles en vigueur en matière de commerce de l'or.



Pourtant, elle souligne être sortie du Tchad en toute légalité. « J'ai déclaré 59 lingots d'or à la douane et au ministère des Mines concerné, avant de quitter l'aéroport de Ndjamena », ajoute-elle. « Depuis la date du 15 février 2022, jusqu'aujourd'hui, mon or et la femme restent toujours entre les mains de la douane égyptienne injustement et je ne peux rien faire », se lamente Khadija Djabir.



Elle poursuit que cette saisie n'est pas justifiée et demande l'intervention personnelle du président du CMT, Mahamat Idriss Deby Itno, celle des organisations des opérateurs économiques du Tchad, des organisations de droits de l'homme et de toute la communauté tchadienne, pour un soutien, afin d'entrer en possession de ses droits.