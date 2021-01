TCHAD Tchad : L'ADHET lance un appel à l’apaisement du climat sociopolitique au Tchad

Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 27 Janvier 2021



Le secrétaire général de l’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement au Tchad (ADHET), Abba Daoud Nandjede a fait ce mercredi un point de presse en vue du respect des droits des uns et des autres.



Selon lui, le durcissement ou la rupture de dialogue entre la plateforme syndicale revendicative et le gouvernement est nourrie de déclarations dangereuses d’un côté, et des agissements inconvenants de certains mouvements et partis politiques.

Il relève qu’un syndicaliste est un protagoniste de dialogue qui ne se fatigue pas, malgré les difficultés, les positions et les comportements de son principal protagoniste d’en face qu’est le gouvernement. « Le gouvernement dans la négociation ou la lutte syndicale n’est pas et ne peut être considéré comme un adversaire ou un ennemi avec qui on part en guerre. C’est tout simplement un protagoniste avec qui on peut avoir de difficultés, d’incompréhensions ou de divergences de point de vue ou d’approche dans la résolution d’une situation, voire d’une crise sociale et avec on ne rompt jamais le dialogue. Tout simplement parce qu’il est le représentant de l’Etat dans lequel nous nous reconnaissions tous et qui défend l’intérêt général ou les intérêts de tous y compris ceux des travailleurs que nous sommes » explique le secrétaire général de l’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement au Tchad (ADHET), Abba Daoud Nandjede.



Par ailleurs, il appelle à un syndicalisme responsable et non un syndicalisme ravageur. Selon le secrétaire général de l'ADHET, tout en appelant la plateforme syndicale revendicative à surseoir aux actions dangereuses qu’elle envisage mener, et qui sont susceptibles de causer à autrui des dommages économiques, sociaux et humains qui résulteraient des actes de vandalisme isolés, susceptibles d’engager la responsabilité civile ou pénale du syndicat. En lieu et place, l’Alliance des Défenseurs des Droits Humaines et de l’Environnement au Tchad (ADHET) invite instamment la plateforme syndicale revendicative et le gouvernement à la renégociation à l’effet d’en trouver une solution mutuellement satisfaisante, car le couple gouvernement-syndicat est un couple à vie dans lequel, il peut y avoir des petites querelles mais jamais de divorce.



« C’est tout simplement un non-sens politique qui dénote de l’immaturité ou de l’irresponsabilité des auteurs de tels actes sinon une rébellion à la loi. La candidature du président sortant, le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno est bel et bien légale et ne doit souffrir d’aucune contestation. Si contestation il y a, elle doit se faire sur le terrain électoral pour ceux qui sont candidats et à la fin, que le meilleur gagne », indique le SG de l'ADHET.

En outre, l’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement au Tchad (ADHET) tout en appelant les acteurs politiques au bons sens politique et au respect de la loi pour une élection totalement apaisée, appelle les citoyens tchadiens à vaguer normalement à leurs occupations et à ne pas suivre ces agitateurs politiques qui ne cherchent qu’à assouvir leurs ambitions politiques personnelles, en mettant inutilement en danger la vie de leurs propres concitoyens.



Revenant sur le Rapport 298, de l’International Crisis Group intitulé : « Les défis de l’Armée tchadienne », le secrétaire général de l’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement au Tchad (ADHET), Abba Daoud Nandjede, révèle que les informations contenues extrêmement tendancieuses et graves, susceptibles de créer une tension inutile au sein de l’armée. L’Alliance des Défenseurs des Droits Humaines et de l’Environnement au Tchad (ADHET) à l’effet d’approfondir, d’éclairer et de restaurer la vérité, mènera dans les prochains jours, une enquête approfondie qui va déboucher sur la publication d’un rapport alternatif.





