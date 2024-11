Tchad - L'AGEPE sonne l'alarme : L'environnement, première victime des conflits

Lors de cet événement, le secrétaire général de l'AGEPE, Abdelaziz Mahamad Ahmad Al-Yacouby, a souligné l'importance de cette journée mondiale, qui vise à sensibiliser l'opinion publique sur la protection de l’environnement pendant les conflits. Il a rappelé que le 6 novembre a été choisi pour se souvenir de l'impact dévastateur des conflits armés sur l'environnement.





Il a mentionné que, dans de nombreux cas, l'environnement devient une victime silencieuse des guerres, souffrant de divers dommages, notamment la pollution des nappes d’eau

Incendies de récoltes, la déforestation, l'empoisonnement des sols et la destruction de la faune pour des raisons militaires.





Appel à l’Action

L'association a lancé un appel à tous les pays engagés dans des conflits pour mettre fin à ces guerres dévastatrices, qui causent des dommages considérables à l'environnement.





Condamnation des Violences

En outre, l’AGEPE a fermement condamné l'attaque terroriste contre la base des forces de défense et de sécurité à Barkaram. L’association a exprimé ses condoléances et sa compassion au peuple tchadien, ainsi que des vœux de prompt rétablissement aux blessés.



Cette journée est un rappel crucial de la nécessité de protéger notre environnement, même en temps de conflit, et de prendre des mesures pour atténuer les impacts environnementaux des guerres.