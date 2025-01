Tchad : L'AJADR salue le déroulement globalement pacifique des élections, tout en soulignant des imperfections

L'Association des Jeunes pour l'Animation et le Développement Rural (AJADR) a livré ce dimanche 5 janvier son évaluation des récentes élections législatives, municipales et communales. Si l'association salue le climat de paix qui a prévalu durant le scrutin, elle relève néanmoins plusieurs imperfections et appelle à une réforme en profondeur du système électoral tchadien.





Dans un point de presse animé par son président, Deuba Rodrigue Tchoké, l'AJADR a souligné que les élections se sont déroulées dans un climat relativement calme, malgré quelques incidents isolés. Toutefois, l'association a noté plusieurs irrégularités, notamment un manque de formation des membres des bureaux de vote, des problèmes liés aux listes électorales et des difficultés d'accès aux procès-verbaux pour les délégués des candidats.





Des irrégularités et des doutes



Parmi les principaux problèmes relevés par l'AJADR, on peut citer :



Un manque de formation: De nombreux membres des bureaux de vote ne maîtrisaient pas suffisamment le code électoral et le guide des électeurs, ce qui a engendré des erreurs et des confusions.

De nombreux membres des bureaux de vote ne maîtrisaient pas suffisamment le code électoral et le guide des électeurs, ce qui a engendré des erreurs et des confusions. Des listes électorales incomplètes ou erronées: Plusieurs électeurs n'ont pas pu trouver leurs noms sur les listes, ce qui a limité leur participation au scrutin.

Plusieurs électeurs n'ont pas pu trouver leurs noms sur les listes, ce qui a limité leur participation au scrutin. Des problèmes logistiques: Des urnes ont disparu dans certains bureaux de vote, et l'accès aux procès-verbaux a été refusé aux délégués des candidats.

Des urnes ont disparu dans certains bureaux de vote, et l'accès aux procès-verbaux a été refusé aux délégués des candidats. Un taux de participation faible dans les zones urbaines: L'AJADR attribue ce faible taux de participation à la perte de confiance de la population dans le processus électoral.



Des recommandations pour améliorer le système électoral



Face à ces constats, l'AJADR formule plusieurs recommandations :



Réformer l'ANGE: L'association estime que l'Agence Nationale des Elections (ANGE) n'est pas suffisamment indépendante et appelle à une révision de sa composition pour y inclure des représentants de tous les partis politiques.

L'association estime que l'Agence Nationale des Elections (ANGE) n'est pas suffisamment indépendante et appelle à une révision de sa composition pour y inclure des représentants de tous les partis politiques. Réviser le code électoral: L'AJADR propose de modifier le code électoral afin de garantir un meilleur accès des délégués des candidats aux procès-verbaux et de renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence.

L'AJADR propose de modifier le code électoral afin de garantir un meilleur accès des délégués des candidats aux procès-verbaux et de renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence. Renforcer l'indépendance de la justice électorale: Le Conseil constitutionnel et la Cour suprême doivent être davantage investis de leurs rôles de juges du contentieux électoral.



Une conclusion mitigée



Si l'AJADR se félicite du déroulement globalement pacifique des élections, elle reste préoccupée par les nombreuses imperfections constatées. L'association appelle les autorités à prendre en compte ses recommandations afin de renforcer la crédibilité du processus électoral et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions.