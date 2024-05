Tchad : L'AJERTA s’engage dans la promotion de la culture de la paix à Abéché lors de sa soirée commémorative

Le délégué provincial de la jeunesse pour Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, le représentant du sultan de Dar Tama à Abéché, et un rassemblement distingué de représentants d'associations sœurs et de membres de la diaspora de Dar-Tama résidant dans l'Abéché ont accueilli l'occasion.





Dans son discours d'ouverture, le président du comité d'organisation, Adam Yaya Haroun, a accueilli chaleureusement les invités, exprimant sa profonde gratitude pour leur participation à cette occasion importante. Le président de l’AJERTA, Chérif Ahmat Cherif, a prononcé un discours clairvoyant, soulignant l’engagement inébranlable de l'association envers sa position apolitique et ses efforts multiples dans les domaines du développement social et de la consolidation de la paix, en particulier dans le milieu universitaire.





Charaf Mahamat Souleymane, membre éminent de l'AJERTA, a captivé le public avec une présentation complète plongeant dans le riche patrimoine géographique du département de Dar Tama. Située dans la province de Waddi-Fira, cette région, selon Souleymane, possède un immense potentiel agricole et d'élevage, ce qui constitue une source de vie économique vitale pour plusieurs provinces du pays. La peinture culturelle du département est enrichie par la coexistence harmonieuse de diverses communautés, y compris les Zakhawa, Masalit, Mimi et Sarra.





Au cours de la cérémonie, le troisième vice-maire d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, a transmis les félicitations du gouverneur à l'équipe de l'AJERTA, en félicitant leur dévouement à favoriser un environnement d'apprentissage propice caractérisé par l'unité et le respect mutuel entre les diverses communautés d'Ouaddaï. Il a souligné le rôle crucial de la paix et de la cohésion sociale pour ouvrir la voie au développement durable et a exhorté les jeunes à adopter ces valeurs comme pierres angulaires de leurs recherches académiques et de leurs futures activités.





La soirée s'est déroulée dans une atmosphère dynamique, ponctuée par des danses traditionnelles captivantes, des expositions captives d'art et d'artefacts locaux et un sketch théâtral réfléchissant. Ces représentations ont servi de témoignage au riche patrimoine culturel et aux expressions artistiques du peuple de Dar Tama.





La soirée commémorative du 7e anniversaire de l'AJERTA s'est achevée sur une note résonnante, laissant une trace indélébile sur les cœurs et les esprits de tous ceux qui étaient présents. L'événement a été une puissante réaffirmation de l'engagement inébranlable d'AJERTA à cultiver une culture de paix, à promouvoir le progrès social et à donner aux jeunes de Dar Tama les moyens de devenir des agents de changement positif au sein de leurs communautés.