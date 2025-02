Tchad : L’ALDD lance ses activités pour relever les défis socio-économiques

Des formations sur le développement durable et les métiers d’avenir.

Des campagnes de sensibilisation sur les défis environnementaux et sociaux.

Des journées de salubrité.

La distribution de kits aux personnes en situation de vulnérabilité.

Créée en mai 2022 et enregistrée sous le folio 9890-2024, cette organisation apolitique et à but non lucratif vise à mobiliser la jeunesse et les leaders autour de problématiques majeures telles que l’insertion socio-économique, la citoyenneté, la protection de l’environnement, l’éducation et les nouvelles technologies.L’ALDD entend apporter des solutions concrètes aux défis de la société tchadienne en mettant en synergie les compétences et les savoirs. Elle prévoit des actions dans plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle, l’entrepreneuriat, l’entraide sociale, l’insertion des personnes vulnérables et la sensibilisation aux enjeux environnementaux. L’objectif est de favoriser l’employabilité des jeunes et de promouvoir un cadre de vie sain et inclusif.Pour l’année 2025, l’association prévoit un programme ambitieux comprenant :Ces initiatives visent à renforcer l’engagement citoyen et à encourager la participation active de la population au développement du pays.Lors de la conférence de presse, le Président de l’ALDD, Naindouba Gonglo Innocent, a lancé un appel à l’implication collective pour faire de cette initiative un véritable moteur de changement. En misant sur la jeunesse et l’innovation, l’association espère contribuer efficacement à la construction d’un Tchad plus solidaire et durable.