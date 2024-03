Tchad : L'ANAM et l'ASECNA organisent un événement sportif pour la météo et le climat

Une sensibilisation et une vulgarisation de la notion de la météorologie et du changement climatique ont eu lieu jeudi matin dans la cour du lycée Ibnou Mahadjir, situé dans le 4ème Arrondissement.



Cette Journée mondiale de la météorologie est célébrée chaque année le 23 mars à travers le monde, y compris au Tchad.



Une équipe dynamique, composée des météorologistes de l'ANAM et de l'ASECNA, dirigée par le Coordonnateur Adjoint du comité d'organisation, également Directeur du Réseau d'Observation et de Prévisions Météorologiques de l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), Idriss Abdallah Hassan, a organisé ce match au profit des académies de football. "Vous êtes les ambassadeurs de la nouvelle génération, et c'est à travers vous que nous avons pensé véhiculer le message sur la notion de la météorologie et le changement climatique. Mettons-nous tous en première ligne de l’action climatique au Tchad", a-t-il conclu.



Il est à rappeler que ce match s'est terminé par la victoire de Tchad Évasion par 3 buts à 2. Plusieurs kits et primes ont été partagés entre l'équipe gagnante, l'équipe perdante et les arbitres.