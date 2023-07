Tchad : L'ANATS lance la campagne de distribution des cartes d'identité pour tous les citoyens

Placée sous la tutelle du ministère de la sécurité publique et de l'immigration, l'ANATS est l'unique entité nationale habilitée à délivrer les documents nationaux tels que le numéro national d'information (NNI), la carte nationale, le passeport et le permis de conduire.



L'objectif principal de ce point de presse, selon Amouna Ali Sougui, directrice générale adjointe de l'ANATS, est de sensibiliser les citoyens à se rendre dans l'un des trente-et-un (31) centres d'accueil des usagers installés sur l'ensemble du territoire national, afin de retirer leurs cartes d'identité nationale. Par ailleurs, elle a rappelé que les retardataires disposent de dix (10) jours seulement pour s'enrôler et demander la délivrance de la carte d'identité nationale gratuitement.



La directrice générale adjointe a également souligné que la gratuité de la délivrance de la carte d'identité nationale, qui a été lancée depuis le 1er décembre 2022, a été prolongée de deux mois par le président de la république, dans le but de permettre aux retardataires et aux personnes vivant dans les zones reculées de bénéficier de ce service. Elle a noté que certaines cartes d'identité nationales produites sont restées dans les centres d'accueil des usagers sans être retirées par les citoyens, d'où la nécessité de lancer cette opération de distribution.



Amouna Ali Sougui a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les usagers afin qu'ils se rendent dans les différents centres pour retirer gratuitement leurs cartes d'identité nationale. Elle a précisé que pour ceux qui n'ont pas encore fait leur carte d'identité nationale, il leur reste dix (10) jours pour se présenter dans le centre d'accueil des usagers le plus proche et s'enrôler gratuitement pour obtenir leur carte. Elle a également exhorté tout le personnel de l'ANATS à respecter et à faire respecter la gratuité de la délivrance de la carte d'identité nationale. En outre, elle a souligné que s'enrôler et obtenir son numéro national d'identification (NNI) est un droit acquis pour tout citoyen tchadien.



Cette campagne de distribution des cartes d'identité nationale revêt une grande importance pour faciliter l'accès des citoyens à leurs documents d'identification essentiels et contribuer à la consolidation de l'identité nationale. L'ANATS continuera de travailler en étroite collaboration avec les autorités pour garantir que tous les citoyens du Tchad puissent obtenir leurs cartes d'identité nationale en temps opportun et sans frais.