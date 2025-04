Tchad : L’ANCT lance sa 7e assemblée ordinaire pour renforcer les communes

« Ce thème résonne en nous comme un appel à l’action collective, à la réflexion stratégique et à un engagement renouvelé envers notre mission », a déclaré Senoussi Hassana Abdoulaye, maire de la ville de N’Djamena et président de l’ANCT. Selon lui, cette nouvelle dynamique permettra à l’association de retrouver tout son rôle de faîtière au service du bien-être des populations.



Il a également souligné que la gouvernance locale et la décentralisation constituent les pierres angulaires d’un développement harmonieux et inclusif. « Dans un contexte où la population est de plus en plus exigeante, il est indispensable de promouvoir la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques, et de travailler ensemble pour développer des solutions constructives et durables pour le bien de tous », a-t-il ajouté.



Au cours des trois jours que durera cette rencontre, les participants auront l’opportunité de partager leurs expériences, de débattre, d’échanger sur les bonnes pratiques et d’explorer de nouvelles pistes pour renforcer leurs capacités. « Nous devons transformer les défis en opportunités pour bâtir des cités durables et résilientes, dans un Tchad uni et prospère », a conclu le président de l’ANCT.



De son côté, Ahmat Oumar Ahmat, ministre délégué auprès du ministère de l’Administration du Territoire, chargé de la Décentralisation, a rappelé que « la décentralisation n’est pas une fin en soi, mais un instrument stratégique visant à rapprocher l’administration des citoyens, améliorer les services publics et favoriser un développement équilibré et participatif. »