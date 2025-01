Tchad : L'ANSICE poursuit les ateliers sur la maturité de la cybersécurité sectorielle

Ces travaux font suite à une première série d’ateliers tenue du 23 au 27 septembre 2024, aussi co-organisée par 𝐥’𝐀𝐍𝐒𝐈𝐂𝐄, 𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 et 𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐭 𝐊𝐄𝐘𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄, ayant permis d’évaluer la maturité en cybersécurité des secteurs critiques tchadiens (administration publique, finances, télécommunications, énergie et pétrole). Cet engagement renouvelé incarne notre volonté collective de bâtir un écosystème numérique robuste et résilient pour le Tchad.



Cette nouvelle série d’ateliers s’articule autour de trois piliers majeurs :

1. 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐕𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐞́𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐬 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬

- 𝐑𝐞́𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐞́𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞́ : Une analyse détaillée des forces et des lacunes identifiées dans chaque secteur critique sera partagée, accompagnée d’une feuille de route gouvernementale validée. Celle-ci définit les actions prioritaires, les responsabilités sectorielles et les ressources nécessaires pour renforcer la cyber-résilience nationale ;

- 𝐄́𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 : Des sessions dédiées permettront de recueillir les retours des acteurs clés, d’ajuster les priorités et d’harmoniser les efforts intersectoriels.



𝟐. 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞́𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

-𝐑𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐍𝐒𝐈𝐂𝐄 : Un volet crucial sera consacré au transfert d’expertise technique et stratégique à l’équipe de l’agence, notamment via des modules sur la gouvernance cyber, la coordination intersectorielle et l’utilisation d’outils innovants comme la plateforme CIP, conçue pour le suivi des indicateurs de sécurité ;

- 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞́𝐞𝐬 : Les participants suivront des modules pratiques sur la gestion des risques, les normes de conformité, la réponse aux incidents et la continuité des activités, essentiels pour anticiper et gérer les crises cybernétiques.



𝟑. 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐬 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬

- 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐲𝐛𝐞𝐫-𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 : Les discussions aborderont les rôles respectifs de 𝐥’𝐀𝐍𝐒𝐈𝐂𝐄, des entités gouvernementales et des secteurs privés, avec un focus sur la coordination opérationnelle et l’appropriation collective des bonnes pratiques ;

- 𝐅𝐞𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 : L’accent sera mis sur la mise en œuvre concrète des actions, incluant un calendrier précis et des mécanismes de suivi-évaluation.



Monsieur 𝐀𝐁𝐃𝐄𝐋𝐊𝐄𝐑𝐈𝐌 𝐈𝐒𝐒𝐀 𝐎𝐑𝐎𝐙𝐈 𝐁𝐀𝐓𝐈𝐋 a salué le soutien indéfectible de l𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐭 𝐊𝐄𝐘𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄, dont l’expertise a permis de structurer cette initiative ambitieuse. Il a également réaffirmé l’alignement total de ces ateliers avec la vision du Chef de l’État, 𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐞́𝐜𝐡𝐚𝐥 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐌𝐀𝐓 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒 𝐃𝐄𝐁𝐘 𝐈𝐓𝐍𝐎, pour un Tchad numériquement souverain et protégé.



La clôture des travaux, prévue le 31 janvier, marquera le début d’une phase opérationnelle cruciale, où 𝐥’𝐀𝐍𝐒𝐈𝐂𝐄 et ses partenaires déploieront les outils et stratégies définis dans la feuille de route. Cette démarche collective place le 𝐓𝐜𝐡𝐚𝐝 sur la voie d’une cyber-résilience durable, essentielle pour son développement socio-économique et sa stabilité stratégique.