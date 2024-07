Tchad : L'APRORED apporte son soutien à la pédiatrie de Bongor

Fondée par Labah Golbo, l'APRORED a pour mission de protéger les droits des orphelins et de faciliter la réinsertion sociale des enfants désœuvrés. Malgré les moyens limités dont elle dispose, l'association ne cesse de multiplier les initiatives pour améliorer le quotidien de ces enfants.



C'est dans cette dynamique que l'APRORED a décidé de venir en aide au service de pédiatrie de Bongor. Le Dr Mayadjam Kaimba Charlotte, médecin à la pédiatrie, a accueilli avec gratitude ce don, soulignant l'importance de tels gestes pour améliorer les conditions de prise en charge des enfants malades. Elle a également lancé un appel à la population pour qu'elle multiplie les actions en faveur des plus démunis.



Si l'action de l'APRORED est louable, les besoins restent immenses. Les orphelins et les enfants désœuvrés du Tchad sont confrontés à de multiples difficultés : pauvreté, malnutrition, manque d'accès à l'éducation, etc. Pour faire face à ces défis, l'association a besoin du soutien de tous.



Cette action montre l'engagement de l'association pour protéger les droits des orphelins et réinsérer les enfants en difficulté au Tchad. Le soutien de la population et des autorités sanitaires est essentiel pour pérenniser ces efforts.