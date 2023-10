Tchad : L’APSELPA s’inquiète des conditions précaires à l’Est et émet des recommandations

C'est dans ce contexte de crise que le Directeur Pays de l'ONG APSELPA (Action pour la Protection, la Santé, l'Environnement et la Lutte contre la Pénurie Alimentaire), en tant qu'acteur humanitaire et de développement, accompagné de son équipe, a effectué une mission sur le terrain.



En effet, l'APSELPA est une association à but non lucratif, apolitique et laïque créée le 20 août 2009 à Abéché et reconnue comme ONG nationale au Tchad en date du 29 mai 2012. Elle est reconnue comme ONG internationale au Cameroun et au Niger en février 2023. Elle a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des personnes démunies, de lutter contre la pauvreté, les maladies, les Violences Basées sur le Genre, la désertification et les conflits agriculteurs-éleveurs.



Lors d'un point de presse tenu ce samedi 28 octobre 2023 au siège de l'APSELPA, le Directeur Pays de l'ONG APSELPA, Mahamat Ahmat Younous, s'est exprimé sur la situation humanitaire à l'Est du Tchad. Il a relevé les problématiques telles que l'insuffisance des points d'eau potable, la faible couverture des structures sanitaires, la faible prise en charge des Enfants Non Accompagnés (ENA) et des Enfants Séparés (ES) de leurs parents, l'insuffisance des infrastructures scolaires, de latrines entraînant la défécation à l'air libre, le mauvais état des routes et le problème d'assainissement. De plus, Mahamat Ahmat Younous a indiqué que les réfugiés et déplacés de la ville d'Adré sont exposés aux risques de choléra qui est annoncé à 2000 km de cette zone.



Cependant, des recommandations ont été formulées pour essayer de remédier à cette situation de crise humanitaire. À l'endroit du gouvernement, l'APSELPA demande la création d'un comité de crise dénommé "CHAPRET" (Comité Humanitaire d'Appui à la Population et aux Réfugiés à l'Est du Tchad). L'organisation plaide auprès des bailleurs de fonds pour soutenir les acteurs locaux et les ONG nationales opérant à l'Est du Tchad et recommande la nomination de préfets chargés des affaires humanitaires et du développement dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Wadi Fira. Enfin, elle propose de subventionner les ONG nationales.



Aux partenaires techniques et financiers, l'APSELPA demande le renforcement des acteurs locaux et des ONG nationales, le financement de projets de développement et d'aide humanitaire en faveur des réfugiés et des populations locales, ainsi que l'accélération du processus de la localisation au profit de ces ONG nationales.



Des recommandations ont également été formulées à l'endroit des ONG nationales, des organisations de la société civile, des médias et du secteur privé. L'APSELPA appelle à soutenir et à partager ses recommandations pour préserver la paix et le développement durable. Elle encourage également une mobilisation permettant de rencontrer le Président de transition pour lui présenter les feuilles de route des provinces du Ouaddaï, du Sila et du Wadi Fira avant la fin de l'année, tout en organisant des réunions hebdomadaires pour évaluer la situation dans ces zones de crise.