Tchad : L’ARPAD forme 428 jeunes à des métiers porteurs

Un message fort du président de l’ARPAD



Dans un discours empreint de lucidité et d’encouragement, M. Ibrahim Mahamat Hassan a rappelé la valeur intrinsèque de la formation professionnelle : « La formation professionnelle vous donne des compétences avérées, du savoir-faire et également du savoir-être. »



Il a exhorté les lauréats à mettre en pratique leurs acquis afin d’améliorer leur employabilité. Et d’ajouter, dans une métaphore forte : « Le diplôme n’est plus un visa permanent, mais un visa temporaire. En clair, le diplôme est une présomption de compétence avérée. »



Un message clair : la valeur d’un diplôme se mesure à sa mise en œuvre constante sur le terrain.



Un engagement réciproque



La cérémonie a pris une dimension solennelle : Pour l’ARPAD, la promesse de poursuivre sa mission de formation et d’autonomisation économique comme levier de réconciliation. Pour les 428 jeunes diplômés, l’engagement à devenir des acteurs de leur propre réussite et à dire « non au chômage » par l’action.



Dans un contexte marqué par des mutations rapides du marché du travail, l’initiative de l’ARPAD se présente comme un modèle inspirant. Elle ne se contente pas d’offrir aux jeunes Tchadiens les moyens de chercher un emploi : elle leur donne les outils pour créer, innover et exceller dans les métiers d’avenir.