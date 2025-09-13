Tchad : L’ARPAD forme 428 jeunes à des métiers porteurs

Placée sous l’égide du président de l’ARPAD, M. Ibrahim Mahamat Hassan, la cérémonie a marqué l’aboutissement d’un parcours de formation pour des centaines de jeunes désireux de s’insérer sur le marché du travail. Le président a remis en personne les précieux sésames aux lauréats, dont certains se sont distingués en art oratoire, recevant une attestation spéciale de reconnaissance.
Des filières adaptées aux besoins du marché
Le parcours de cette promotion illustre une stratégie de formation axée sur les besoins réels de l’économie nationale. Parmi les 428 diplômés : 88 en électricité du bâtiment, 123 en art oratoire, 98 en installation de panneaux solaires, 63 en informatique bureautique, 27 en maintenance informatique, 29 en forage et plomberie.
Ces filières, identifiées comme porteuses, offrent aux jeunes de réelles perspectives d’autonomie et de contribution au développement économique du Tchad.
Des filières adaptées aux besoins du marché
Le parcours de cette promotion illustre une stratégie de formation axée sur les besoins réels de l’économie nationale. Parmi les 428 diplômés : 88 en électricité du bâtiment, 123 en art oratoire, 98 en installation de panneaux solaires, 63 en informatique bureautique, 27 en maintenance informatique, 29 en forage et plomberie.
Ces filières, identifiées comme porteuses, offrent aux jeunes de réelles perspectives d’autonomie et de contribution au développement économique du Tchad.
Un message fort du président de l’ARPAD
Dans un discours empreint de lucidité et d’encouragement, M. Ibrahim Mahamat Hassan a rappelé la valeur intrinsèque de la formation professionnelle : « La formation professionnelle vous donne des compétences avérées, du savoir-faire et également du savoir-être. »
Il a exhorté les lauréats à mettre en pratique leurs acquis afin d’améliorer leur employabilité. Et d’ajouter, dans une métaphore forte : « Le diplôme n’est plus un visa permanent, mais un visa temporaire. En clair, le diplôme est une présomption de compétence avérée. »
Un message clair : la valeur d’un diplôme se mesure à sa mise en œuvre constante sur le terrain.
Un engagement réciproque
La cérémonie a pris une dimension solennelle : Pour l’ARPAD, la promesse de poursuivre sa mission de formation et d’autonomisation économique comme levier de réconciliation. Pour les 428 jeunes diplômés, l’engagement à devenir des acteurs de leur propre réussite et à dire « non au chômage » par l’action.
Dans un contexte marqué par des mutations rapides du marché du travail, l’initiative de l’ARPAD se présente comme un modèle inspirant. Elle ne se contente pas d’offrir aux jeunes Tchadiens les moyens de chercher un emploi : elle leur donne les outils pour créer, innover et exceller dans les métiers d’avenir.
Dans un discours empreint de lucidité et d’encouragement, M. Ibrahim Mahamat Hassan a rappelé la valeur intrinsèque de la formation professionnelle : « La formation professionnelle vous donne des compétences avérées, du savoir-faire et également du savoir-être. »
Il a exhorté les lauréats à mettre en pratique leurs acquis afin d’améliorer leur employabilité. Et d’ajouter, dans une métaphore forte : « Le diplôme n’est plus un visa permanent, mais un visa temporaire. En clair, le diplôme est une présomption de compétence avérée. »
Un message clair : la valeur d’un diplôme se mesure à sa mise en œuvre constante sur le terrain.
Un engagement réciproque
La cérémonie a pris une dimension solennelle : Pour l’ARPAD, la promesse de poursuivre sa mission de formation et d’autonomisation économique comme levier de réconciliation. Pour les 428 jeunes diplômés, l’engagement à devenir des acteurs de leur propre réussite et à dire « non au chômage » par l’action.
Dans un contexte marqué par des mutations rapides du marché du travail, l’initiative de l’ARPAD se présente comme un modèle inspirant. Elle ne se contente pas d’offrir aux jeunes Tchadiens les moyens de chercher un emploi : elle leur donne les outils pour créer, innover et exceller dans les métiers d’avenir.