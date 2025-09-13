PND : La RCA veut mobiliser 12.000 milliards de FCFA pour son développement

Prévue du 14 au 15 septembre 2025, cette rencontre stratégique conjointement préparée par les autorités centrafricaines et marocaines, a pour objectif de mobiliser les Partenaires Techniques et Financiers autour des priorités de développement de la RCA, par la relance de l'économie et la transformation structurelle.



Pour ce faire, un montant de 12.000 milliards de francs CFA reste l'objectif à atteindre au cours de cette Table ronde du Maroc qui va mobiliser des Investisseurs du monde entier autour du thème « Ambitions 2028 : Terrre d'opportunités et de promesse ».



L'arrivée du Président de la République vient boucler la longue liste des délégations centrafricaines venues au Maroc et dont l'avant dernière a été celle du Premier Ministre Félix Moloua et du Premier Vice-président de l'Assemblée Nationale Evariste Ngamana arrivés tôt dans la journée à la tête d'une forte délégation ministérielle et de nombreuses autres Hautes Personnalités du pays.



Ces différentes délégations dont celle du Chef de l'État, ont été accueillies avec tous les honneurs à Casablanca par les officiels marocains assistés du Personnel de l'Ambassade de la RCA ainsi que des dizaines de compatriotes venant de diverses villes du Maroc.