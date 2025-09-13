Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Conseil provincial de Sila lance sa première session budgétaire


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 13 Septembre 2025


La première session budgétaire du Conseil provincial de Sila a débuté ce samedi 13 septembre 2025 à la maison de la culture de Goz-Beïda. Cet événement, qui réunit 15 conseillers, marque une étape importante dans la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local dans la province.


Tchad : Le Conseil provincial de Sila lance sa première session budgétaire


  Le président du Conseil provincial, Mahamat Assouar, a remercié le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour son engagement en faveur de la décentralisation. Il a souligné l'importance de mobiliser les ressources locales et d'impliquer les jeunes, les femmes et la société civile pour faire de cette décentralisation un succès. Les priorités définies pour le développement local sont l'éducation, la santé, les infrastructures et les opportunités économiques.


 
Le délégué général du gouvernement de la province de Sila, le général de division Sadick Siboro Dinga, a encouragé les conseillers à travailler avec rigueur pour adopter un budget réaliste, en tenant compte du potentiel économique de la province. Il a également salué la volonté du Chef de l'État qui a rendu possible la mise en place de ces conseils provinciaux.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/09/2025

Tchad : Vers une fiscalité plus moderne et inclusive

Tchad : Vers une fiscalité plus moderne et inclusive

Tchad/EAU : L'ambassadeur du Tchad participe à une retraite diplomatique à Dubaï Tchad/EAU : L'ambassadeur du Tchad participe à une retraite diplomatique à Dubaï 12/09/2025

Populaires

Tchad : Un mois de délai pour la SOPROFIM après une visite ministérielle

12/09/2025

Tchad : L'éducation du Lac se mobilise pour la rentrée

12/09/2025

Tchad : La Ligue des Anciens Élèves du Lycée Ouhoud fait un don à l'Hôpital de Moundou

12/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter