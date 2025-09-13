Tchad : Le Conseil provincial de Sila lance sa première session budgétaire





Le président du Conseil provincial, Mahamat Assouar, a remercié le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour son engagement en faveur de la décentralisation. Il a souligné l'importance de mobiliser les ressources locales et d'impliquer les jeunes, les femmes et la société civile pour faire de cette décentralisation un succès. Les priorités définies pour le développement local sont l'éducation, la santé, les infrastructures et les opportunités économiques.







Le délégué général du gouvernement de la province de Sila, le général de division Sadick Siboro Dinga, a encouragé les conseillers à travailler avec rigueur pour adopter un budget réaliste, en tenant compte du potentiel économique de la province. Il a également salué la volonté du Chef de l'État qui a rendu possible la mise en place de ces conseils provinciaux.