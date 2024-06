Tchad : L'AS PSI annonce la fin de sa saison de football avec excellence

L'entraîneur, Coach Tahir Zakari Gardia, a déclaré : "Je suis extrêmement fier des performances remarquables de nos joueurs tout au long de cette saison. En termes de résultats, notre équipe a enregistré 18 victoires, 4 matchs nuls et seulement 3 défaites. Nous avons marqué un total de 45 buts, tout en n'en concédant que 12. Ces chiffres témoignent de notre solidité défensive et de notre efficacité offensive. Ces succès ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné, de la détermination et de la passion de nos joueurs et de tout le staff technique."



"Cette saison n'a cependant pas été sans difficultés. Nous avons dû faire face à plusieurs défis majeurs. Tout d'abord, le manque d'infrastructures sportives adéquates a souvent entravé notre préparation et notre performance. Les terrains sur lesquels nous avons joué ne répondaient pas toujours aux standards nécessaires pour une pratique optimale du football. De plus, la canicule persistante a également impacté nos entraînements et nos matchs, mettant nos joueurs à rude épreuve."



"Un autre point de préoccupation a été la qualité de l'arbitrage. Nous avons rencontré des situations où les décisions arbitrales étaient contestables et ont affecté le déroulement de certains matchs. Il est crucial que des mesures soient prises pour améliorer cet aspect afin de garantir l'équité et la justice dans notre championnat."



"Malgré ces obstacles, nous gardons espoir et ambition. Nous espérons vivement que l'organisation du championnat national se concrétisera, permettant à notre équipe de montrer son potentiel sur une scène plus large. Nous aspirons également à participer aux compétitions continentales, ce qui serait une formidable opportunité de représenter N'Djamena et de mesurer nos compétences face à des équipes d'autres pays."



"Je tiens également à exprimer ma gratitude envers nos dirigeants pour leur soutien inébranlable tout au long de cette saison. Leur engagement et leur dévouement ont été essentiels à notre succès."



Il a conclu en lançant un appel aux plus hautes autorités du pays pour qu'elles soutiennent notre football, vecteur d'unité et de solidarité. "Il est impératif de développer nos infrastructures sportives et d'investir dans le sport, qui joue un rôle crucial dans la cohésion sociale et le rayonnement de notre nation."