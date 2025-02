Tchad : L'ASJT mobilise les acteurs de l'éducation pour prévenir les conflits en milieu scolaire

L'Association pour la Sensibilisation et la Scolarisation des Jeunes Tchadiens (ASJT), en collaboration avec la fondation Accra, a organisé un symposium international sur la prévention et la résolution des conflits en milieu scolaire, ce 22 février 2025 à N'Djaména. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du projet Tandem Sahel "Sahelna", financé par l'Union européenne, a réuni des acteurs clés de l'éducation, venus du Tchad et du Sénégal.



Des objectifs ambitieux pour une école plus sereine



Le projet Tandem Sahel "Sahelna" vise à :



Promouvoir la tolérance et l'acceptation de la diversité.

Sensibiliser les élèves et le personnel éducatif aux valeurs du respect mutuel.

Renforcer les capacités des enseignants en matière de gestion des conflits.

Encourager la participation active des élèves dans la promotion de la tolérance.

Plaider auprès des autorités pour une école plus tolérante.

Un dialogue constructif pour des solutions concrètes



Zara Loksala, représentante de la coordinatrice du projet Tandem Sahel de la fondation Accra, a souligné l'importance de ce symposium pour favoriser un dialogue constructif et proposer des solutions concrètes aux conflits en milieu scolaire.



L'ASJT en première ligne contre la violence à l'école



Ahmat Tanguir, président de l'ASJT, a rappelé que la recrudescence des violences à l'école est un obstacle majeur à l'éducation et au vivre-ensemble. Il a appelé à une mobilisation de tous les acteurs pour créer un environnement scolaire sain et sécurisé.



Un appel à l'action collective



Le président de l'ASJT a exhorté les élèves ambassadeurs et tous les participants à contribuer activement aux échanges, afin de proposer des solutions concrètes qui seront transmises aux autorités compétentes. Il a également lancé un appel aux organisations partenaires pour unir leurs forces dans la lutte contre la violence à l'école.