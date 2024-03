Tchad : L'ATPLCT débat du rôle de la société civile lors du processus électoral

"L'importance de la participation de la société civile à l'observation des prochaines élections présidentielles" était l'objectif principal de la table ronde organisée ce samedi 23 mars à Ndjamena par l'Association Tchadienne pour la Paix et la Lutte contre le Terrorisme (ATPLCT), présidée par Attahir Maouloud Alhassana.



Autour du thème central, trois sous-thèmes ont été débattus en français et en arabe par Mahamat Hamza Khalil, expert en CEN-SAD. Le premier intervenant, Mahamat Hamza Khalil, a abordé "le rôle de la société civile dans la promotion et le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance". Le deuxième intervenant, Sefadine Hamid Abdelmadjid, a exposé le rôle de la société civile dans l'observation des élections. Quant à Mahamat Alanaf, troisième exposant, il a traité de l'importance de la carte électorale et de sa validité.



Mahamat Hamza Khalil a développé son thème autour de trois axes : la société civile, la démocratie et la bonne gouvernance. Selon lui, la société civile offre aux individus la possibilité de s'engager collectivement autour de questions d'intérêt général, fournissant ainsi un espace de participation citoyenne par excellence. En expliquant le sens de la démocratie, l'expert a souligné que la démocratie tchadienne est indirecte et représentative. Il a également noté que la société civile tchadienne présente des lacunes en raison de son manque d'expérience et de ressources, mais elle peut bénéficier des opportunités de renforcement de capacités offertes par diverses organisations étrangères et institutions de développement.



Les participants ont soulevé des débats similaires sur la crédibilité des élections libres et transparentes, exprimant des préoccupations concernant le doublon des cartes électorales et l'enrôlement biométrique des mineurs, qui pourraient affecter la crédibilité des élections au Tchad.