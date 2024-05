Tchad : L'Association des Jeunes Leaders pour le Développement (AJLD) mène une opération de salubrité à Bitkine

L'opération de salubrité s'inscrit dans le cadre des actions menées par l'AJLD pour promouvoir le développement durable et le bien-être des communautés. En effet, l'association s'engage à sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène et de la propreté de l'environnement.



Cette initiative a été saluée par les habitants de Bitkine, qui ont apprécié l'engagement des jeunes leaders pour l'amélioration de leur cadre de vie.



L'AJLD encourage les autres associations et les citoyens à s'impliquer dans les actions de salubrité publique afin de contribuer à un environnement sain et agréable pour tous.