Tchad : L’EISA et la HAMA unies pour renforcer les capacités des médias en vue des élections

L'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), en collaboration avec la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA), a lancé une session de formation destinée aux journalistes en vue des entrevues présidentielles de 2024. Cette formation a réuni des journalistes de divers médias.



Les thèmes abordés lors de cette formation de deux jours par des experts du domaine ont porté sur le cadre juridique et institutionnel des élections présidentielles, la responsabilité des journalistes pendant la période électorale, le traitement du genre dans la couverture des campagnes électorales, ainsi que les techniques d'interview des acteurs politiques.



Les participants ont jugé cette session de formation très bénéfique et expriment le souhait de voir des sessions de renforcement des capacités prolongées dans les jours à venir afin de permettre aux journalistes d'acquérir davantage de compétences en matière d'information.



Le Dr Pierre Kadi Sossou, représentant du pays pour l'EISA, s'est déclaré satisfait de la session de formation : "Je suis satisfait de constater que nous avons atteint nos objectifs. Je tiens à exprimer ma gratitude envers la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA) qui a mis à notre disposition des formateurs chevronnés pour nous accompagner dans cette tâche délicate."



Demain, le Conseil Constitutionnel dévoilera enfin la liste tant attendue des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 6 mai 2024. C'est un signal fort que les choses sérieuses vont réellement commencer.



Dans les semaines à venir, les journalistes seront plus sollicités que jamais pour informer le public, dévoiler les enjeux et familiariser chacun avec les programmes et les visions des candidats. Le Dr Pierre Kadi Sossou rappelle aux journalistes leur rôle crucial dans le processus démocratique, notamment en analysant les positions des candidats sur des questions clés telles que l'énergie, l'économie, la santé et l'éducation. Il les encourage à organiser des interviews et des débats entre candidats pour permettre au public d'entendre directement leurs points de vue sur les questions importantes, tout en veillant à ce que ces événements soient modérés de manière équilibrée pour éviter tout favoritisme.



Il exhorte donc les journalistes à mettre en pratique avec passion et détermination ce qu'ils ont appris lors de cette formation.