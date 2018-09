Tchad : L’ENA de N’Djaména lance deux concours

Le directeur général de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), M. Senoussi Hassana Abdoulaye a annoncé par un point ce samedi 15 septembre 2018 l’ouverture des deux concours d’entrée pour les recrutements des candidats interne et externe pour la 18ème promotion de l’ENA.



Il informe que, les concours sont réservés exclusivement pour les traducteurs et assistants de direction bilingues (français-arabe) qui se déroulèrent dans huit centres, il s’agit de la ville d’Abéché, Bongor, Mao, Mongo, Faya, Moundou, N’Djaména et Sarh. «Le second cycle concerne que les fonctionnaires cadres classés au minimum à la catégorie A, 1ère classe, âgé de 40 ans au plus au 1er janvier 2018 et ayant accompli au minimum 5 ans dans cette catégorie », précise, M. Senoussi Hassana Abdoulaye.



Pour les concours des traducteurs et assistants de direction bilingues, sont autorisés à passer, les fonctionnaires cadres bilingues classés au minimum à la catégorie B, 1er classe, âgé de 40 ans au plus au 1er janvier 2018 et ayant accompli au minimum 5 ans dans cette catégorie. Ainsi que, les candidats détenteurs du baccalauréat du second degré ou de l’enseignement technique (arabe, français et bilingue) depuis trois ans au plus à la date du concours et âgés de 18 ans et 32 ans au plus tard au 1er janvier 2018.



Le directeur général de l’ENA, renseigne que, ces concours se dérouleront le 29 octobre 2018 déroulement des épreuves d’admissibilités, le 12 novembre publication des résultats d’admissibilités, le 24 novembre déroulement des épreuves orales, 3 décembre déroulement des épreuves d’éducation physique et le 5 décembre publication des résultats d’admission.



« Les candidats de provinces peuvent déposer leurs dossiers aux secrétariats des gouvernorats accueillants les centres de concours retenus. Les auditeurs étrangers peuvent être admis sur sélection de dossier pour intégrer le second cycle et dans les mêmes conditions pour la formation des traducteurs et assistants bilingues de l’ENA », à déclaré, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, directeur général de l’Ecole Nationale d’Administration.