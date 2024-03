Tchad - L'Ennedi Ouest en crise : suspension des activités minières suite à un conflit

Afin d'évaluer la situation et de déterminer les mesures à prendre, une mission conjointe de l'Inspection Générale et de la Direction du Cadastre Minier du Ministère des Mines et de la Géologie se rendra sur le terrain. Cette mission aura pour objectif d'évaluer l'ampleur du conflit ainsi que ses conséquences sur les populations locales et l'environnement.



Le ministre des Mines a également souligné dans son communiqué que les autorités administratives, locales et traditionnelles ainsi que tous les acteurs concernés seront chargés de veiller à l'application stricte de cette mesure. Il est crucial d'assurer une mise en œuvre efficace afin d'éviter toute reprise des activités minières prématurément.



Cette décision du gouvernement témoigne clairement de sa volonté d'assurer la sécurité et le bien-être des populations locales tout en préservant les ressources naturelles précieuses présentes dans cette région. En prenant cette mesure temporaire, le gouvernement cherche également à prévenir toute escalade future des tensions entre les artisans miniers et la population locale.



Il est important maintenant que toutes les parties prenantes collaborent étroitement avec la mission conjointe pour permettre une évaluation approfondie de la situation. Les résultats obtenus devraient servir de base solide pour déterminer quelles mesures seront nécessaires pour résoudre ce conflit tout en garantissant une exploitation minière responsable dans l'avenir.