









TCHAD Tchad : L’INSEED remet des bourses et des kits aux lauréats admis dans les Écoles régionales de statistique

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 16 Septembre 2025



​N’Djamena – Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a présidé ce mardi la cérémonie officielle de remise de bourses et de kits d’études aux 50 lauréats tchadiens admis dans les Écoles régionales de statistique et de démographie. L’événement s’est tenu dans les locaux de l’Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED) à N’Djamena.





« Un record national »



Dans son allocution, le directeur général du PHASAOC, Tom Chérif Bilio, a qualifié l’admission de 50 lauréats de « record national », saluant une réussite exceptionnelle qui reflète « la vision éclairée du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno » et les efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires, notamment la Banque mondiale.



Il a souligné que cette performance traduit la modernisation du système statistique tchadien et témoigne de l’engagement des ministères en charge de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.



Réalisations et perspectives



Tom Chérif Bilio a rappelé qu’en plus de ces nouveaux admis, 78 étudiants bénéficient déjà de bourses depuis 2024, dont quatre filles. Grâce au soutien de la Banque mondiale à travers le PHASAOC, plusieurs projets majeurs ont été réalisés : la mise à jour des indices de prix (consommation, production industrielle, construction, chiffre d’affaires) ;

la production et diffusion des comptes nationaux (2005-2013, base 2017) ;

l’élaboration des comptes du premier semestre 2025 ;

le développement de l’application « Tchad Connexion 2030 » pour le suivi du PND ;

la préparation de l’ECOSIT 6, prévue en 2026 après le RGPH-3. Concernant le RGPH-3, 85 % des travaux cartographiques sont déjà achevés, mobilisant divers moyens logistiques, des véhicules aux pirogues en passant par des motos, chameaux et chevaux, afin de couvrir tout le territoire.



Le directeur général a également annoncé qu’en 2026, plusieurs projets phares seront menés, dont le recensement de la population, la construction du siège de l’INSEED et de l’École nationale de statistique, ainsi qu’une enquête nationale sur la santé.



La Banque mondiale confirme son appui



Le représentant résident de la Banque mondiale, Farouk Mollah Banna, a réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir le Tchad dans sa lutte contre la pauvreté et pour une prospérité partagée. Il a rappelé que la Banque finance le renforcement du système statistique à hauteur de 105 millions de dollars, dont plus d’un tiers consacré au RGPH-3.



Encouragements du ministre des Finances



De son côté, le ministre d’État Tahir Hamid Nguilin a exprimé sa fierté et félicité les lauréats pour leur mérite. Il a invité les étudiants envoyés au Cameroun, au Sénégal et en Côte d’Ivoire à représenter dignement le Tchad.



