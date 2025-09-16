Tchad : L'INSEED remet des bourses et kits d'études aux lauréats tchadiens admis dans les écoles régionales de statistique et de démographie

La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, parmi lesquelles le Représentant Résident de la Banque Mondiale au Tchad, M. Farouk Mollah Banna, le Directeur général du Projet d'Harmonisation et Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre ("PHASAOC"), M. Tom Chérif Bilio, ainsi que de nombreux directeurs généraux, partenaires techniques et parents des lauréats. Ces derniers ont reçu un kit composé d’un ordinateur portable et d’un chèque global de 260 millions de francs CFA (montant total partagé entre les différents lauréats).



« Un record national », selon le Directeur Général du PHASAOC, M. Tom Chérif Bilio qui a tenu à saluer dans son intervention « la réussite exceptionnelle » des 50 lauréats. Selon lui, cette performance reflète « la vision éclairée du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, ainsi que les efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires, notamment la Banque Mondiale ».



Il a souligné que cette réussite illustre la modernisation du système statistique national et témoigne de l’engagement constant des ministères en charge de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur tout en rappelant que « L’INSEED, en tant qu’organe central de production et de diffusion des statistiques officielles, doit poursuivre le renforcement de ses capacités humaines pour répondre aux attentes croissantes et se conformer aux normes internationales », a-t-il insisté.