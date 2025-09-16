Tchad : L'INSEED remet des bourses et kits d'études aux lauréats tchadiens admis dans les écoles régionales de statistique et de démographie

Une cérémonie saluant le mérite des lauréats tchadiens
La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, parmi lesquelles le Représentant Résident de la Banque Mondiale au Tchad, M. Farouk Mollah Banna, le Directeur général du Projet d'Harmonisation et Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre ("PHASAOC"), M. Tom Chérif Bilio, ainsi que de nombreux directeurs généraux, partenaires techniques et parents des lauréats. Ces derniers ont reçu un kit composé d’un ordinateur portable et d’un chèque global de 260 millions de francs CFA (montant total partagé entre les différents lauréats).
« Un record national », selon le Directeur Général du PHASAOC, M. Tom Chérif Bilio qui a tenu à saluer dans son intervention « la réussite exceptionnelle » des 50 lauréats. Selon lui, cette performance reflète « la vision éclairée du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, ainsi que les efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires, notamment la Banque Mondiale ».
Il a souligné que cette réussite illustre la modernisation du système statistique national et témoigne de l’engagement constant des ministères en charge de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur tout en rappelant que « L’INSEED, en tant qu’organe central de production et de diffusion des statistiques officielles, doit poursuivre le renforcement de ses capacités humaines pour répondre aux attentes croissantes et se conformer aux normes internationales », a-t-il insisté.
Réalisations et perspectives
M. Tom Chérif Bilio a rappelé qu’en plus de ces nouveaux lauréats, 78 autres étudiants, dont 4 filles, bénéficient déjà de bourses depuis 2024. Grâce au soutien de la Banque Mondiale via le PHASAOC, plusieurs activités majeures ont été réalisées :
Le Directeur général a également exprimé sa conviction que les activités prévues en 2026, notamment le recensement de la population, la construction du siège de l’INSEED et de l’École nationale de la statistique, l’ECOSIT 6 et l’enquête sur la santé, permettront au PHASAOC d’atteindre ses objectifs avec succès.
- la mise à jour des indices de prix (consommation, production industrielle, coût de construction, chiffre d’affaires) ;
- la production et diffusion des comptes nationaux annuels (2005-2013, base 2017) ;
- l'élaboration des comptes nationaux du premier semestre 2025 ;
- le développement de l’application « Tchad Connexion 2030 » pour le suivi du PND ; et
- la préparation de l’ECOSIT 6, dont la collecte des données est prévue en 2026 après la finalisation du troisième Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-3).
La Banque mondiale réaffirme son soutien
Pour sa part, le Représentant Résident de la Banque Mondiale, M. Farouk Mollah Banna, a réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner le Tchad dans la lutte contre l’extrême pauvreté et la promotion d’une prospérité partagée.
Il a rappelé que la Banque Mondiale finance le renforcement du système statistique tchadien à hauteur de 105 millions de dollars, dont plus d’un tiers est consacré au RGPH-3. Celui-ci permettra de digitaliser l’ensemble du pays, de produire des bases de données géolocalisées, d’améliorer l’accès aux services sociaux de base et de mettre à jour les données cartographiques pour les besoins futurs.
Encouragements du ministre des Finances
Prenant la parole, le Ministre d’État, Tahir Hamid Nguilin, s’est dit « heureux et fier » de participer à cette cérémonie, félicitant les lauréats pour leur mérite et leur excellence.
Il a exprimé sa gratitude à la Banque Mondiale pour son appui constant, ainsi qu’à l’INSEED pour les efforts déployés dans le suivi du RGPH-3. Le ministre a également invité les étudiants qui seront envoyés au Cameroun, au Sénégal et en Côte d’Ivoire à « donner le meilleur d’eux-mêmes » et à servir d’exemple aux futurs candidats.
La cérémonie s’est achevée par une visite guidée de la salle de cartographie de l’INSEED, où sont installées les machines permettant de suivre en temps réel les activités du recensement général de la population sur l’ensemble du territoire.
