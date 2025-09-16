Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Abéché célèbre la victoire du Moufti du Tchad et de deux jeunes lauréats au concours mondial


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 17 Septembre 2025



Tchad : Abéché célèbre la victoire du Moufti du Tchad et de deux jeunes lauréats au concours mondial
Après avoir remporté le prestigieux Prix mondial de l’imam Al-Kourafi au Caire, en Égypte, le Moufti du Tchad, Cheikh Ahmat Alnour Mahamat Alhilou, ainsi que deux jeunes tchadiens, Mahamat Adam Mahamat et Tahir Kourssi, respectivement premier et deuxième lauréats de la compétition internationale du Saint Coran organisée en Arabie Saoudite, ont été honorés ce mardi 16 septembre 2025, par la population de la province du Ouaddaï.

La cérémonie de célébration, organisée par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, s’est tenue au stade municipal d’Abéché, devant une foule immense venue saluer cette victoire nationale. Le président du comité d’organisation, Cheikh Mahamat Almoustapha Ahmat Albouri, a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’événement.

Au nom de la population du Ouaddaï, le vice-président du CSAI, Cheikh Adam Mouzal Djada, a adressé ses félicitations au Moufti et aux deux jeunes lauréats qui, selon lui, « ont hissé haut le nom du Tchad ». Il a ajouté que l’organisation de cette cérémonie vise à encourager les hommes de foi à persévérer dans leur mission. Très ému par cette reconnaissance, le Moufti du Tchad, Cheikh Ahmat Alnour Mahamat Alhilou, a exprimé sa gratitude envers la population du Ouaddaï.

Dans son allocution, il a exhorté la jeunesse à s’attacher à l’apprentissage de la religion, à aimer leur patrie, à préserver la paix et à promouvoir le vivre-ensemble. Le préfet du département de Ouara, représentant le délégué général du gouvernement, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a également salué les récipiendaires pour avoir honoré le Tchad sur la scène internationale.

La cérémonie s’est clôturée par la remise d’attestations et de cadeaux symboliques aux lauréats ainsi qu’au premier vice-président du CSAI du Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/09/2025

Tchad : une épidémie de choléra en progression, alimentée par l’insalubrité

Tchad : une épidémie de choléra en progression, alimentée par l’insalubrité

Tchad : combien coûte le mauvais état des routes ? Tchad : combien coûte le mauvais état des routes ? 16/09/2025

Populaires

Tchad : Le général Mahamat Abali Salah radié des effectifs de l'armée pour faute grave

16/09/2025

Max Kemkoy (GCAP) : "Le Tchad risque de devenir la propriété privée d’un homme"

16/09/2025

Tchad : ouverture du concours de recrutement des gardiens de la paix, session 2022

16/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter