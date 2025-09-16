Tchad : Abéché célèbre la victoire du Moufti du Tchad et de deux jeunes lauréats au concours mondial

Après avoir remporté le prestigieux Prix mondial de l’imam Al-Kourafi au Caire, en Égypte, le Moufti du Tchad, Cheikh Ahmat Alnour Mahamat Alhilou, ainsi que deux jeunes tchadiens, Mahamat Adam Mahamat et Tahir Kourssi, respectivement premier et deuxième lauréats de la compétition internationale du Saint Coran organisée en Arabie Saoudite, ont été honorés ce mardi 16 septembre 2025, par la population de la province du Ouaddaï.



La cérémonie de célébration, organisée par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, s’est tenue au stade municipal d’Abéché, devant une foule immense venue saluer cette victoire nationale. Le président du comité d’organisation, Cheikh Mahamat Almoustapha Ahmat Albouri, a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’événement.



Au nom de la population du Ouaddaï, le vice-président du CSAI, Cheikh Adam Mouzal Djada, a adressé ses félicitations au Moufti et aux deux jeunes lauréats qui, selon lui, « ont hissé haut le nom du Tchad ». Il a ajouté que l’organisation de cette cérémonie vise à encourager les hommes de foi à persévérer dans leur mission. Très ému par cette reconnaissance, le Moufti du Tchad, Cheikh Ahmat Alnour Mahamat Alhilou, a exprimé sa gratitude envers la population du Ouaddaï.



Dans son allocution, il a exhorté la jeunesse à s’attacher à l’apprentissage de la religion, à aimer leur patrie, à préserver la paix et à promouvoir le vivre-ensemble. Le préfet du département de Ouara, représentant le délégué général du gouvernement, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a également salué les récipiendaires pour avoir honoré le Tchad sur la scène internationale.



La cérémonie s’est clôturée par la remise d’attestations et de cadeaux symboliques aux lauréats ainsi qu’au premier vice-président du CSAI du Tchad.