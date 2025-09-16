Tchad : incidents du match Tchad-Ghana, le ministère des Sports apporte des clarifications

Le président du comité provisoire de gestion du stade de Mandjafa, Ahmat Abdoulaye Malick, a tenu une conférence de presse le mardi 16 septembre 2025, au sein du stade de Mandjafa. Cette rencontre fait suite à la constatation d'actes de vandalisme par l'équipe technique chinoise, lors du match opposant le Tchad au Ghana.



Conformément à l'accord intergouvernemental entre la Chine et le Tchad, ainsi qu'au « Procès-verbal de remise du projet », le Projet d'Aide à la Construction du Stade de Mandjafa a été officiellement transféré à la gestion du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il convient de rappeler qu'à la suite du match ayant opposé le Tchad au Ghana, plusieurs installations du stade ont subi des dégradations d'origine humaine.



Dans son intervention, Ahmat Abdoulaye Malick a détaillé la situation comme suit :

1. Portail électrique endommagé, un côté de la porte de passage de sécurité incendie détérioré, vitres de trois boîtes de bornes d'incendie brisées ou déformées, fuite sur une conduite d'eau incendie.

2. Comptoirs de vente : Six comptoirs de vente abîmés.

3. Installations sanitaires : Plus de 30 éléments endommagés ou manquants, notamment des pédales de chasse d'eau, des robinets de lavabo, des robinets à proximité des toilettes, et des couvercles de drain dans les sanitaires.

4. Autres zones : Plus de 160 sièges endommagés dans les tribunes, multiples dégradations des murs des tribunes, dommages aux surfaces en plastique, et plusieurs couvercles de drain de pluie manquants dans les tribunes du deuxième étage.



Cependant, conformément à l'article 4 de la « Convention relative à la maintenance du Stade de Mandjafa, financé par l'aide chinoise » : « Les dommages aux matériels et équipements causés par une mauvaise gestion ou des actions humaines relèvent de la partie tchadienne, ainsi que les coûts associés à leur remplacement, seront pris en charge par la partie tchadienne. L'équipe chinoise de maintenance pourra apporter une assistance si nécessaire. »



Une analyse technique atteste que les dégradations susmentionnées sont effectivement d'origine humaine et ne résultent, ni d'une usure naturelle des équipements, ni de défauts de construction imputables à la partie chinoise. Pour conclure, le président du comité provisoire de gestion du stade de Mandjafa a exhorté les supporters à allier patriotisme et civisme, passion et discipline, afin que l'image du Tchad rayonne tant sur le terrain qu'en dehors.



Il est à noter que l'équipe technique chinoise a déjà pris certaines mesures pour la gestion des risques : installation de signalisations d'alerte dans les zones présentant des dangers, telles que les portes de sécurité-incendie et les sièges desserrés.