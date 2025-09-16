Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le général Mahamat Abali Salah radié des effectifs de l'armée pour faute grave


Alwihda Info | Par Alwihda - 16 Septembre 2025



Tchad : Le général Mahamat Abali Salah radié des effectifs de l'armée pour faute grave
Par décret n°2216/PR/PM/MAACVG/2025 du 16 septembre 2025, le général de corps d’armée MAHAMAT ABALI SALAH, ID: 20042045, des Forces de Défense et de Sécurité, est cassé au grade de soldat de 2ème classe et radié du Contrôle des Effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour faute grave.

L’intéressé n’aura droit ni à la pension, ni à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d’indemnité compensatrice.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/09/2025

Tchad : N’Djamena, quand les autorités donnent le mauvais exemple en matière d’assainissement

Tchad : N’Djamena, quand les autorités donnent le mauvais exemple en matière d’assainissement

Tchad : une affaire de « virginité perdue » enflamme les débats à N'Djamena Tchad : une affaire de « virginité perdue » enflamme les débats à N'Djamena 16/09/2025

Populaires

From Tian'anmen to the frontlines: the shared voice of Chinese peacekeepers

15/09/2025

Tchad : "J'étais la personne qui a proposé la Présidence à vie au chef de l'État"

16/09/2025

N’Djamena : réouverture de l’avenue Kerim Nassour, méfiance des usagers

16/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter