Tchad : Le général Mahamat Abali Salah radié des effectifs de l'armée pour faute grave

Par décret n°2216/PR/PM/MAACVG/2025 du 16 septembre 2025, le général de corps d’armée MAHAMAT ABALI SALAH, ID: 20042045, des Forces de Défense et de Sécurité, est cassé au grade de soldat de 2ème classe et radié du Contrôle des Effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour faute grave.



L’intéressé n’aura droit ni à la pension, ni à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d’indemnité compensatrice.