Tchad : ouverture du concours de recrutement des gardiens de la paix, session 2022

Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a annoncé, à travers un communiqué officiel, l’ouverture du concours de recrutement des gardiens de la paix dans le corps de la Police nationale, session 2022.



Ce concours concerne les candidats n’ayant pas pu déposer leurs dossiers en 2022, ainsi que de nouveaux postulants. Les dépôts sont ouverts du 19 septembre au 18 octobre 2025.



Conditions de participation

Pour être éligibles, les candidats doivent remplir plusieurs critères, parmi lesquels : être de nationalité tchadienne ; jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; être reconnu apte par un médecin agréé et indemne de toute affection ou infirmité incompatible avec les fonctions publiques ; mesurer au moins 1,70 mètre ; avoir entre 18 et 33 ans au 1er janvier 2025.



Pièces à fournir

Le dossier de candidature doit comprendre : une demande manuscrite adressée au directeur général de la Police nationale ; un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif ; un certificat de nationalité tchadienne ; un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; Un certificat médical (moins de 3 mois), précisant une acuité visuelle d’au moins 1/10 par œil ; une copie authentifiée du BEF ou son équivalent avec le niveau de Terminale ; deux photos d’identité (4x4) ; une quittance de 5 000 francs CFA non remboursable.



Confirmation des candidatures

Le ministère précise que les candidats ayant déjà déposé leurs dossiers en 2022 doivent se présenter à la direction des ressources humaines de la Police nationale, munis de leur reçu et du NNI, afin de confirmer leur candidature.