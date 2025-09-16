Tchad : les personnes vivant avec handicap reçues par le chef de l’Etat

Le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a accordé ce matin, une audience à une délégation des personnes vivant avec un handicap, conduite par le président du Réseau des Personnes Handicapées du Tchad (REPHAT), Galmaï Moussa.



Les échanges ont porté essentiellement sur l’intégration à la Fonction publique et la réinsertion sociale des personnes handicapées. Le sort de personnes vivant avec un handicap ou celui de toute autre personne vulnérable préoccupe le gouvernement et au premier chef, le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Et, pour témoigner l’attention qu’il accorde à ses frères et sœurs vivant avec un handicap, une audience leur a été accordée. La rencontre s’est tenue en présence de la ministre de l’Action sociale ainsi que les proches collaborateurs du président de la République.



À l’ordre du jour, discuter de vive-voix et sans protocole de la situation de cette frange de la population tout comme de leurs attentes. Il s’agit de l’intégration de personnes handicapées à la fonction publique, de leur accès à la formation professionnelle, ainsi que leur insertion socioprofessionnelle, leur nomination à des postes nominatifs et électifs, tout comme l’éducation inclusive des enfants en situation de handicap.



La question des femmes en situation de handicap qui est encore plus préoccupante a été mise sur la table. Ces dernières semaines, elles disent être exclues des nominations dans le quota de 30% accordé. Le chef de l’Etat promet d’apporter pour certains cas, une solution immédiate et pour d’autres dans les meilleurs délais. Au sortir de l’audience, une impression de satisfaction se dessine sur le visage des hôtes.



Il est à noter qu’après plusieurs décennies de luttes, les personnes vivant avec un handicap bénéficient depuis 2023, d’une agence publique dédiée à la protection et à la promotion de leurs droits. Cette agence a pour mission de promouvoir leur inclusion sociale, eux qui pendant longtemps ont été victimes de discrimination dans les services publics.