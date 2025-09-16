Alwihda Info
TCHAD

Tchad : fin des travaux de la première session ordinaire du conseil provincial de la Tandjilé


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 16 Septembre 2025



Les travaux de la première session ordinaire du conseil provincial de la Tandjilé, se sont achevés ce 16 septembre 2025 à Laï. C’était lors d’une cérémonie de clôture présidée par le président dudit conseil, Yaougue Mallet, en présence du secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadj Abdoulaye Boulama, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province.

Après deux semaines d’intenses travaux en atelier, les conseillers provinciaux de la Tandjilé, ont rigoureusement travaillé sur les différents points inscrits à l’ordre du jour, notamment : l’examen et l’adoption du règlement intérieur, l’examen et l’adoption du budget, l’examen et l’adoption de l’organigramme du conseil et de la délégation du pouvoir au président du conseil.

Selon le conseil, sur le budget global qui s’élève à 491 millions 872 milles 412 FCFA, les dépenses sont réparties en trois parties, à savoir : dépenses du personnel, dépenses de biens, de matériels et de services et enfin, les investissements. Pour les deux premiers points, le conseil a accordé 38% du montant du budget aux dépenses du personnel et du fonctionnement, et 62% aux investissements dans la province de la Tandjilé.

Le président du conseil provincial de la Tandjilé, Yaougue Mallet, a indiqué que pour accomplir cette mission, il demande le concours de tout un chacun. Pour sa part, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadj Abdoulaye Boulama, a salué le climat qui a prévalu durant ces assises avant de réitérer la disponibilité permanente du délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé d’accompagner le conseil pour la réussite de sa mission.

Il est à noter que tous les 15 conseillers ont pris part à cette première session ordinaire.


