TCHAD

Tchad : N’Djamena, quand les autorités donnent le mauvais exemple en matière d’assainissement


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 16 Septembre 2025



L’assainissement et la protection de l’environnement sont devenus des enjeux cruciaux à N’Djamena, la capitale tchadienne. Pourtant, une contradiction frappante persiste : alors que les discours officiels prônent la sensibilisation et la lutte contre l’insalubrité, certains comportements de figures d’autorité véhiculent un tout autre message.

Des gestes qui en disent long
Dans les principales artères de la ville, la scène se répète : des occupants de véhicules officiels jettent par les vitres des mouchoirs usagés, des bouteilles en plastique ou encore des peaux de banane, en pleine circulation et sans aucune gêne. Ces pratiques contredisent de façon flagrante les appels à la responsabilité citoyenne lancés lors des campagnes de sensibilisation. « Il faut que les autorités elles-mêmes donnent le bon exemple en matière d’assainissement.

Imaginez une personnalité, censée être responsable, qui se permet de jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture. Quelle image donne-t-elle au reste de la population ? », s’interroge Rodolphe, habitant du quartier Chagoua dans le 7ᵉ arrondissement.

Le rôle d’exemple des leaders
Cette interrogation met en lumière un enjeu fondamental : le rôle d’exemplarité des dirigeants. Les jeunes et la population en général tendent à imiter les actions de ceux qui détiennent l’autorité. Un comportement irresponsable de la part des leaders peut légitimer des pratiques similaires, sapant ainsi les efforts de sensibilisation et de gestion des déchets. Pour Danzoumbé, un autre citoyen, une prise de conscience est indispensable : « Ces personnes oublient que leurs comportements sont copiés par ceux qui les suivent », souligne-t-il.

Un engagement attendu au sommet
Si N’Djamena aspire à devenir une ville plus propre et plus verte, les décrets et les campagnes médiatiques ne suffisent pas. Le véritable changement passe par des actes concrets. Les autorités doivent être les premières à montrer l’exemple, car la protection de l’environnement repose sur des gestes simples du quotidien. La responsabilité incombe à chacun, mais elle est d’autant plus grande pour ceux qui dirigent et incarnent la nation.
 


