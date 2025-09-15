Alwihda Info
TCHAD

Tchad : 60 médecins formés pour renforcer le système de santé


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 15 Septembre 2025


Le ministère tchadien de la Santé publique et de la Prévention a lancé une formation pour 60 médecins-chefs de district venus de toutes les provinces du pays. L'objectif est de renforcer leurs compétences en planification, suivi et évaluation des programmes de santé.


Selon la représentante de l'OMS, le Tchad fait face à des défis sanitaires complexes, tels qu'une faible couverture vaccinale, des épidémies récurrentes et des contraintes en ressources humaines et financières. Face à ces enjeux, cette formation est jugée essentielle pour doter le pays de gestionnaires capables de transformer les défis en opportunités.

 
Grâce au soutien technique de l'OMS, en partenariat avec l'Institut Africain de Santé Publique de Ouagadougou et la Fondation Gates, les médecins-chefs de district seront formés pour :
  • Créer des plans d'action réalistes.
  • Renforcer la redevabilité dans l'utilisation des ressources.
  • Utiliser les données pour améliorer la prise de décision.
  • Proposer des solutions basées sur des données probantes pour améliorer les performances globales du système de santé.
Cette initiative s'inscrit dans le programme politique du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui vise à améliorer la gouvernance et la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire de 4e génération (PNDS4).


