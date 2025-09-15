









TCHAD Révision constitutionnelle au Tchad : les députés ouvrent la voie à un mandat présidentiel de 7 ans

Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Septembre 2025



N’Djamena - Ce lundi, les députés tchadiens ont adopté à main levée le rapport de la Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi constitutionnelle portant révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023. La séance plénière, présidée par le président de l’Assemblée nationale, l’honorable Ali Kolotou Tchaïmi, s’est tenue en présence de la ministre, secrétaire générale du Gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin.





Une étape préliminaire avant le Congrès



Le vote de ce jour n’entraîne pas encore de modification effective de la Constitution. Il s’agit d’un vote de prise en considération, préalable au processus de révision constitutionnelle. Après l’Assemblée nationale, le Sénat devra également se prononcer sur le même texte. Les deux Chambres du Parlement se réuniront ensuite en Congrès, prévu le 13 octobre 2025, pour un vote final à la majorité des trois cinquièmes.



D’ici là, un Congrès est convoqué dès le 17 septembre 2025 pour son installation et la mise en place d’une Commission spéciale chargée de rédiger son règlement intérieur.



Les amendements techniques proposés



Parmi les modifications inscrites dans la proposition de loi figurent : Le passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, renouvelable ;

La création du poste de Vice-Premier ministre ;

L’harmonisation des mandats des députés, sénateurs et élus locaux à 6 ans ;

Le financement public des campagnes électorales ;

La suppression de l’alinéa 2 de l’article 77 ;

La transformation du « Médiateur de la République » en « Médiature de la République » ;

La responsabilité pénale des membres du gouvernement devant les juridictions de droit commun pour crimes et délits économiques et financiers. Des débats animés à l’hémicycle



Plusieurs députés ont exprimé leurs positions lors des débats. Dr Jacques Laouhingamaye Dingaomaibé a salué une majorité parlementaire « responsable, consciente, efficace et cohérente », estimant que l’initiative s’inscrit dans une procédure normale.



Béral Mbaïkoubou a mis en garde contre une banalisation de la Loi fondamentale : « La Constitution de la République, ce n’est pas une liste de courses pour la ménagère. On ne peut pas la réduire à du marchandage. »



Mariam Djimet Ibet a défendu l’allongement du mandat présidentiel : « Les projets de société des Présidents vont au-delà de 10 ou 20 ans. Si on donne 7 ans, c’est acceptable par tous les partis politiques et nous devons aussi l’accepter. »



Un autre député a provoqué la controverse en déclarant : « Pour moi, il nous manque même d'audace. On devrait donner un mandat illimité, la présidence à vie au chef de l'État, car le pouvoir est une émanation divine (...) et organiser des élections coûte très cher. »





