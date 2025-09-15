Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L'ANALA forme ses agents sur les techniques de lutte antiacridienne


Par Hambali Nassour Ourada - 15 Septembre 2025


L'Agence nationale de lutte antiacridienne (ANALA) a lancé un atelier de formation sur les techniques de pulvérisation à Abéché le 15 septembre 2025. La formation, qui durera cinq jours, est dirigée par la déléguée provinciale de l'Agriculture du Ouaddaï, Sadié Khamis, et se déroule dans les locaux de l'ANALA.


L'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités d'une vingtaine de participants venus des provinces du Batha, du Bahar Elgazal et du Ouaddaï. Le chef de base principal des opérations d'Abéché, Merta Emmanuel, a précisé que la formation abordera plusieurs modules, dont les techniques de pulvérisation terrestre et aérienne, ainsi que les nouveaux outils de suivi environnemental.

 
Sadié Khamis a souligné l'intérêt du gouvernement pour le développement agricole et la sécurité alimentaire, insistant sur le fait que la lutte contre les ravageurs, en particulier les criquets, est cruciale pour augmenter la production agricole.


Tchad : L'ambassadeur au Qatar représente le Tchad à une réunion de l'OCI

