Tchad : L'ANALA forme ses agents sur les techniques de lutte antiacridienne

L'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités d'une vingtaine de participants venus des provinces du Batha, du Bahar Elgazal et du Ouaddaï. Le chef de base principal des opérations d'Abéché, Merta Emmanuel, a précisé que la formation abordera plusieurs modules, dont les techniques de pulvérisation terrestre et aérienne, ainsi que les nouveaux outils de suivi environnemental.
Sadié Khamis a souligné l'intérêt du gouvernement pour le développement agricole et la sécurité alimentaire, insistant sur le fait que la lutte contre les ravageurs, en particulier les criquets, est cruciale pour augmenter la production agricole.
Sadié Khamis a souligné l'intérêt du gouvernement pour le développement agricole et la sécurité alimentaire, insistant sur le fait que la lutte contre les ravageurs, en particulier les criquets, est cruciale pour augmenter la production agricole.