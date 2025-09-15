N'Djamena : Des prix abordables pour la rentrée scolaire







Témoignages de Commerçants





Moussa, Commerçant

« Cette année, nous avons essayé de proposer des prix accessibles, surtout pour les cahiers et les stylos, afin que les parents puissent acheter le nécessaire pour leurs enfants dès le début de la rentrée. »





Abakar, Autre Commerçant

« Les prix sont raisonnables au départ. Les parents peuvent trouver des fournitures essentielles sans trop de difficultés. Nous savons que c’est important pour eux d’aider leurs enfants à bien commencer l’année. »





Exemples de Tarification

Un cahier de 100 pages est vendu à 2000 FCFA, un tarif jugé abordable par la majorité des familles, surtout en comparaison avec les années précédentes.

Témoignage de Fatimé, Mère de Famille

« Nous voulons aider nos enfants à bien commencer l’année. Même si certains articles restent chers, cette année, j’ai pu acheter les fournitures nécessaires dès le début de la rentrée, ce qui nous soulage beaucoup. »





Initiatives d’Achat Groupé

À l'approche de la nouvelle année scolaire, les parents tchadiens se préparent activement à équiper leurs enfants. Malgré quelques hausses de prix, de nombreux commerçants à N’Djamena s'engagent à maintenir des tarifs abordables pour les fournitures scolaires, facilitant ainsi la préparation des familles.Moussa, un commerçant du marché central, déclare :Abakar, un autre commerçant, confirme :Fatimé, mère de quatre enfants, partage son expérience :Pour de nombreux parents, cette période est cruciale, même avec des budgets limités. Les associations de parents d’élèves encouragent les achats groupés et la consommation de fournitures locales pour réduire les coûts. Cela permet de garantir que tous les enfants puissent démarrer l’année scolaire dans de bonnes conditions.Cette solidarité et cet engagement des commerçants contribuent à alléger le fardeau financier des familles et à assurer une rentrée scolaire sereine pour les enfants.