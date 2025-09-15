Alwihda Info
TCHAD

N'Djamena : Des prix abordables pour la rentrée scolaire


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 15 Septembre 2025


Quelques jours avant le début de la nouvelle année scolaire, les parents tchadiens s'efforcent d'acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants. Selon des commerçants du marché central de N'Djamena, les prix restent "globalement abordables" et accessibles aux familles.


À l'approche de la nouvelle année scolaire, les parents tchadiens se préparent activement à équiper leurs enfants. Malgré quelques hausses de prix, de nombreux commerçants à N’Djamena s'engagent à maintenir des tarifs abordables pour les fournitures scolaires, facilitant ainsi la préparation des familles.




Témoignages de Commerçants



Moussa, Commerçant

Moussa, un commerçant du marché central, déclare :
« Cette année, nous avons essayé de proposer des prix accessibles, surtout pour les cahiers et les stylos, afin que les parents puissent acheter le nécessaire pour leurs enfants dès le début de la rentrée. »



Abakar, Autre Commerçant

Abakar, un autre commerçant, confirme :
« Les prix sont raisonnables au départ. Les parents peuvent trouver des fournitures essentielles sans trop de difficultés. Nous savons que c’est important pour eux d’aider leurs enfants à bien commencer l’année. »



Exemples de Tarification

 
  • Un cahier de 100 pages est vendu à 2000 FCFA, un tarif jugé abordable par la majorité des familles, surtout en comparaison avec les années précédentes.

Témoignage de Fatimé, Mère de Famille

  Fatimé, mère de quatre enfants, partage son expérience :
« Nous voulons aider nos enfants à bien commencer l’année. Même si certains articles restent chers, cette année, j’ai pu acheter les fournitures nécessaires dès le début de la rentrée, ce qui nous soulage beaucoup. »



Initiatives d’Achat Groupé


Pour de nombreux parents, cette période est cruciale, même avec des budgets limités. Les associations de parents d’élèves encouragent les achats groupés et la consommation de fournitures locales pour réduire les coûts. Cela permet de garantir que tous les enfants puissent démarrer l’année scolaire dans de bonnes conditions.


Cette solidarité et cet engagement des commerçants contribuent à alléger le fardeau financier des familles et à assurer une rentrée scolaire sereine pour les enfants.
 


