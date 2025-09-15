Alwihda Info
Tchad : Avis d'Appel à Manifestation pour le recrutement d'un Consultant Individuel pour la conception de l'application e-DSP


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Septembre 2025


La République du Tchad a obtenu du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) un financement destiné à couvrir les coûts du Projet de Renforcement de l’Innovation dans l’Entrepreneuriat Agro-pastoral des Jeunes et Femmes du Tchad (RENFORT) et envisage d'en faire partiellement usage pour s'adjoindre des services de conseil dispensés par un consultant individuel (recrutement d'un consultant individuel chargé de concevoir l'application e-DSP)


Veuillez trouver ci-dessous, la version complète et signée en format PDF de l'avis d'appel à manifestation d'intérêts n°006 du projet RENFORT : 
renfort_____ami_n__006_pour_le_recrutement_d__un_consultant_individuel_e_dsp_v2.pdf RENFORT - AMI N° 006 pour le Recrutement d'un consultant Individuel e-DSP_v2.pdf  (228.32 Ko)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
