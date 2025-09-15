Veuillez trouver ci-dessous, la version complète et signée en format PDF de l'avis d'appel à manifestation d'intérêts n°006 du projet RENFORT :
Tchad : Avis d'Appel à Manifestation pour le recrutement d'un Consultant Individuel pour la conception de l'application e-DSP
15 Septembre 2025
La République du Tchad a obtenu du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) un financement destiné à couvrir les coûts du Projet de Renforcement de l’Innovation dans l’Entrepreneuriat Agro-pastoral des Jeunes et Femmes du Tchad (RENFORT) et envisage d'en faire partiellement usage pour s'adjoindre des services de conseil dispensés par un consultant individuel (recrutement d'un consultant individuel chargé de concevoir l'application e-DSP)
