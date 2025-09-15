Tchad : la rentrée scolaire est effective dans les lycées de la ville de Kélo

Nouvelles conditions d'inscription

Une copie de leur acte de naissance.

Deux photos d'identité au format 4x4.

Accompagné de son équipe, Seilou Dieudonné a visité les quatre principaux lycées de Kélo : le lycée d'enseignement général (LEG) n°1, le LEG n°2, le LEG n°3, et le lycée des Arts, la Colombe. Les proviseurs respectifs ont confirmé que les cours avaient démarré normalement, et les listes des élèves inscrits sont affichées dans les établissements.Malgré le récent décès d'un enseignant, l'inspecteur a constaté que la majorité des professeurs étaient présents et que les cours se déroulaient dans des conditions satisfaisantes. Il a félicité les chefs d'établissement pour leur engagement et a encouragé les élèves à maintenir leur motivation.Pour cette année, les proviseurs ont annoncé que l'inscription des élèves est soumise à des conditions obligatoires, dans le but de renforcer la régularité administrative. Les élèves doivent désormais fournir :