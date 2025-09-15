Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la rentrée scolaire est effective dans les lycées de la ville de Kélo


Alwihda Info | Par Mahamat Ouda Ousmane - 15 Septembre 2025


Dans le département de la Tandjilé-Ouest au Tchad, la rentrée scolaire est effective dans les lycées de la ville de Kélo. L'inspecteur départemental de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Seilou Dieudonné, a effectué une visite de terrain le 15 septembre 2025 pour s'en assurer.


  Accompagné de son équipe, Seilou Dieudonné a visité les quatre principaux lycées de Kélo : le lycée d'enseignement général (LEG) n°1, le LEG n°2, le LEG n°3, et le lycée des Arts, la Colombe. Les proviseurs respectifs ont confirmé que les cours avaient démarré normalement, et les listes des élèves inscrits sont affichées dans les établissements.

 
Malgré le récent décès d'un enseignant, l'inspecteur a constaté que la majorité des professeurs étaient présents et que les cours se déroulaient dans des conditions satisfaisantes. Il a félicité les chefs d'établissement pour leur engagement et a encouragé les élèves à maintenir leur motivation.
 
 

Nouvelles conditions d'inscription

 
Pour cette année, les proviseurs ont annoncé que l'inscription des élèves est soumise à des conditions obligatoires, dans le but de renforcer la régularité administrative. Les élèves doivent désormais fournir :
  • Une copie de leur acte de naissance.
  • Deux photos d'identité au format 4x4.


