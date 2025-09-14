Tchad - Ndjamena : Les 10 bureaux d'arrondissement de l'Association Entente pour le Développement, la Mutuelle et l’Assistance installés





Lors de la cérémonie, Oumar Abouna a rappelé les origines d'ENDEMA, fondée en 1993, et a souligné son rôle dans la création de liens entre les membres de la communauté Kanouri. Il a insisté sur la nécessité de surmonter les insuffisances pour transformer les défis en opportunités.







Oumar Abouna a également rendu hommage aux fondateurs de l'association, comme Bintou Malloum et Oumar Baba Abatcha, et a salué le travail des membres actuels. Il a rappelé la fierté de la communauté Kanouri, affirmant que le groupe ethnique est une "copie originale" et un "modèle de respectabilité". Enfin, il a lancé un appel à l'unité pour continuer à servir le Tchad, un pays qui appartient à tous.