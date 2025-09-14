Tchad : D'importantes saisies de drogue à Bol







L'opération a été menée par une commission mixte composée d'agents de la gendarmerie, de la police nationale et de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT). Le délégué provincial de la police, le commissaire principal Mamadou Bouleina, a salué la coordination des forces de sécurité, qui a permis de démanteler ce réseau de trafiquants.





Le général Tidjani a félicité les forces de sécurité pour leur professionnalisme et les a exhortées à redoubler d'efforts pour éradiquer ce phénomène qui menace la jeunesse. Il a insisté sur le fait que la lutte contre la drogue doit être "permanente et sans complaisance". Le procureur de la République de Bol, Mahamat Ahmat Moussa, a quant à lui assuré que les coupables seront traduits en justice. Cette opération publique envoie un signal fort que le trafic de drogue ne sera pas toléré dans la province du Lac.