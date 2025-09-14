Tchad : Des anciens élèves nettoient leur ancienne école à Abéché







Selon le président de l'association, Allamine Abdelrahim Biguerati, l'objectif est de soutenir la municipalité dans l'assainissement des lieux publics, en particulier des établissements scolaires. Le président d'honneur, Ilyasa Haroun Matar, a ajouté que cette première action permettra aux élèves de commencer l'année scolaire dans un environnement sain.







Le directeur de l'école, Moussa Ahmat, a salué ce geste et a exprimé l'espoir que l'association contribuera au bon fonctionnement de l'établissement. Le président du conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a également été présent pour soutenir cette initiative.