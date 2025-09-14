Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Des anciens élèves nettoient leur ancienne école à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 15 Septembre 2025


L'Association des anciens élèves de l'école Salamat a organisé une journée de salubrité ce dimanche 14 septembre 2025, dans l'enceinte de l'école primaire du même nom, située dans le 2ème arrondissement de la ville d'Abéché. Cette action s'inscrit dans la "semaine de salubrité" lancée par la commune.


  Selon le président de l'association, Allamine Abdelrahim Biguerati, l'objectif est de soutenir la municipalité dans l'assainissement des lieux publics, en particulier des établissements scolaires. Le président d'honneur, Ilyasa Haroun Matar, a ajouté que cette première action permettra aux élèves de commencer l'année scolaire dans un environnement sain.


 
Le directeur de l'école, Moussa Ahmat, a salué ce geste et a exprimé l'espoir que l'association contribuera au bon fonctionnement de l'établissement. Le président du conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a également été présent pour soutenir cette initiative.


