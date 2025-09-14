Cette réunion ministérielle préparatoire à un sommet arabe-islamique d'urgence a été présidée par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, le Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Elle a porté sur l'examen d'un projet de déclaration concernant l'attaque israélienne contre l'État du Qatar. La rencontre a rassemblé les secrétaires généraux de l'OCI et de la Ligue des États arabes, ainsi que les ministres et chefs de délégations des États membres.
Tchad : L'ambassadeur au Qatar représente le Tchad à une réunion de l'OCI
Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Septembre 2025
Son Excellence Tchonaï Elimi Hassan, ambassadeur du Tchad au Qatar, a représenté le ministre des Affaires étrangères tchadien, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) à Doha. La réunion s'est tenue le dimanche 14 septembre 2025.
Cette réunion ministérielle préparatoire à un sommet arabe-islamique d'urgence a été présidée par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, le Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Elle a porté sur l'examen d'un projet de déclaration concernant l'attaque israélienne contre l'État du Qatar. La rencontre a rassemblé les secrétaires généraux de l'OCI et de la Ligue des États arabes, ainsi que les ministres et chefs de délégations des États membres.
