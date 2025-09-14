Alwihda Info
TCHAD

Tchad : 33 dromadaires foudroyés dans le Sud Kanem


Alwihda Info | Par - 14 Septembre 2025


Un drame tragique a frappé le village de Djami Boulalah dans le département du Sud Kanem. Dans la nuit du samedi 13 septembre 2025, un orage a causé la mort de 33 dromadaires, foudroyés.


Tchad : 33 dromadaires foudroyés dans le Sud Kanem


 

Un drame pour les éleveurs nomades

 
Cette perte représente un coup dur pour une famille d'éleveurs nomades, dont la subsistance dépend entièrement de l'élevage. Cet incident a anéanti un patrimoine vital et a ébranlé l'équilibre de vie de la communauté.

 
Face à cette tragédie, l'auteur de l'article lance un appel à la solidarité nationale et internationale. Il demande aux autorités gouvernementales et aux organisations de fournir une aide immédiate à la famille, un soutien psychologique et matériel, ainsi que des mesures pour renforcer la prévention des risques naturels dans les zones rurales.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


