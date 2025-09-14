Tchad : 33 dromadaires foudroyés dans le Sud Kanem





Un drame pour les éleveurs nomades

Cette perte représente un coup dur pour une famille d'éleveurs nomades, dont la subsistance dépend entièrement de l'élevage. Cet incident a anéanti un patrimoine vital et a ébranlé l'équilibre de vie de la communauté.





Face à cette tragédie, l'auteur de l'article lance un appel à la solidarité nationale et internationale. Il demande aux autorités gouvernementales et aux organisations de fournir une aide immédiate à la famille, un soutien psychologique et matériel, ainsi que des mesures pour renforcer la prévention des risques naturels dans les zones rurales.