Touadéra à la Table ronde internationale : "La pauvreté n’est pas une fatalité"

Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Septembre 2025



Casablanca – Le Président de la République centrafricaine, Pr Faustin-Archange Touadéra, a présidé ce dimanche à Casablanca la cérémonie d’ouverture de la Table ronde internationale des investisseurs pour le financement du Plan National de Développement (PND) 2024-2028.





Dans son allocution, le Chef de l’État centrafricain a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi qu’au peuple marocain pour l’accueil chaleureux et le soutien apporté à l’organisation de cette rencontre.

« Le Maroc symbolise la résilience et l’engagement pour la paix et la prospérité. En accueillant cette table ronde, il illustre sa vision d’une Afrique solidaire et prospère », a déclaré le Président.



Les priorités du PND 2024-2028



Le PND-RCA fixe des objectifs clairs : Croissance économique : atteindre un taux annuel moyen de 4,2 % du PIB ;

Réduction de la pauvreté : passer de 68,8 % à 62 % en 2028 ;

Santé : réduire la mortalité infanto-juvénile de 99 à 45 pour 1 000 naissances ;

Énergie : améliorer le taux d’accès à l’électricité de 17 % à 40 % ;

Eau potable : faire passer la couverture de 37 % à 60 %. La Centrafrique met en avant son immense potentiel naturel et humain : plus de 15 millions d’hectares de terres arables (dont seulement 3 % exploités),

519 indices miniers (diamant, or, lithium, cobalt, manganèse, hydrocarbures…),

un potentiel hydroélectrique de 2 000 MW encore largement inexploité,

une population jeune (49 % de moins de 15 ans) et dynamique,

une position géographique centrale au cœur du continent, favorable à la ZLECAF. Le plan repose sur cinq piliers : Sécurité, réconciliation nationale et bonne gouvernance ;

Développement du capital humain et accès équitable aux services sociaux de base ;

Infrastructures résilientes et durables ;

Valorisation des filières productives pour une croissance inclusive ;

Résilience climatique et durabilité environnementale. Un appel aux investisseurs



Le Président Touadéra a lancé un appel clair aux partenaires : « Investir en Centrafrique, c’est avoir le courage d’entrer tôt sur un marché immense et vierge. Nous voulons bâtir un partenariat gagnant-gagnant, notamment dans l’agriculture, les mines, l’énergie et les infrastructures. »



Il a aussi réaffirmé la volonté du gouvernement d’améliorer le climat des affaires, grâce à des réformes telles que la Charte des investissements, la loi sur les PPP, et la mise en place d’un guichet unique pour la création d’entreprise.



