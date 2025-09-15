Tchad : Les autorités du Kanem et les leaders religieux discutent de la paix





Le général Assouni a rappelé que la sécurité est une responsabilité partagée entre le gouvernement et la population. Il a exhorté les leaders religieux, qu'il considère comme les plus proches et les plus écoutés de la population, à relayer des messages de paix et de "vivre-ensemble" dans leurs lieux de culte.



Les responsables religieux ont réaffirmé leur engagement à contribuer activement à la promotion de la paix et de la sécurité. La réunion s'est conclue par une invocation, symbolisant l'unité des participants pour l'avenir de la province.