TCHAD

Tchad : Les autorités du Kanem et les leaders religieux discutent de la paix


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 15 Septembre 2025


Le général Asseif Mahamat Assouni, délégué général du gouvernement de la province du Kanem, a présidé une réunion le 15 septembre 2025 avec les responsables religieux de la province. L'objectif était d'aborder les questions de paix, de cohésion sociale et de sécurité dans la région.


Tchad : Les autorités du Kanem et les leaders religieux discutent de la paix


  Le général Assouni a rappelé que la sécurité est une responsabilité partagée entre le gouvernement et la population. Il a exhorté les leaders religieux, qu'il considère comme les plus proches et les plus écoutés de la population, à relayer des messages de paix et de "vivre-ensemble" dans leurs lieux de culte.

Les responsables religieux ont réaffirmé leur engagement à contribuer activement à la promotion de la paix et de la sécurité. La réunion s'est conclue par une invocation, symbolisant l'unité des participants pour l'avenir de la province.


