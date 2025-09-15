Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le délégué de l'Éducation en visite à Doba pour la rentrée des classes d'examen


Alwihda Info | Par Djikoloum Frédéric Ngardodjim - 15 Septembre 2025


À l'occasion de la rentrée des classes d'examen ce lundi 15 septembre 2025, le délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Logone Oriental, Liguidam Djoïgué Robert, a visité plusieurs grands établissements de la ville de Doba. L'objectif était de s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours.


Tchad : Le délégué de l'Éducation en visite à Doba pour la rentrée des classes d'examen


  La rentrée des classes est effective dans la plupart des grands lycées de la ville, tels que le lycée Walter Gantz, le lycée arabe Al-Amal, le lycée Bernard Dikwa Garandi 1 et le lycée Saint Daniel Comboni. Le délégué a pu constater la bonne progression des cours, tout en abordant des sujets importants comme la violence en milieu scolaire. Il a également invité les enseignants retardataires à rejoindre leurs postes dès que possible.

 
Cependant, il reste encore du travail à faire dans d'autres établissements où les cours n'ont pas encore repris et où les salles de classe ne sont pas aménagées. À deux semaines de la rentrée scolaire générale pour l'année 2025-2026, les écoles sont donc appelées à se préparer pour assurer un bon démarrage.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/09/2025

Tchad - Ndjamena : Les 10 bureaux d'arrondissement de l'Association Entente pour le Développement, la Mutuelle et l’Assistance installés

Tchad - Ndjamena : Les 10 bureaux d'arrondissement de l'Association Entente pour le Développement, la Mutuelle et l’Assistance installés

Tchad : Des anciens élèves nettoient leur ancienne école à Abéché Tchad : Des anciens élèves nettoient leur ancienne école à Abéché 15/09/2025

Populaires

Tchad : le gouvernement réaffirme son autorité au Tibesti et dément toute attaque contre la population

14/09/2025

Touadéra à la Table ronde internationale : "La pauvreté n’est pas une fatalité"

14/09/2025

Tchad : L'ambassadeur au Qatar représente le Tchad à une réunion de l'OCI

15/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter