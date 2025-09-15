Tchad : Le délégué de l'Éducation en visite à Doba pour la rentrée des classes d'examen





La rentrée des classes est effective dans la plupart des grands lycées de la ville, tels que le lycée Walter Gantz, le lycée arabe Al-Amal, le lycée Bernard Dikwa Garandi 1 et le lycée Saint Daniel Comboni. Le délégué a pu constater la bonne progression des cours, tout en abordant des sujets importants comme la violence en milieu scolaire. Il a également invité les enseignants retardataires à rejoindre leurs postes dès que possible.





Cependant, il reste encore du travail à faire dans d'autres établissements où les cours n'ont pas encore repris et où les salles de classe ne sont pas aménagées. À deux semaines de la rentrée scolaire générale pour l'année 2025-2026, les écoles sont donc appelées à se préparer pour assurer un bon démarrage.