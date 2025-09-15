Tchad : Le nouveau représentant du FMI reçu par le ministre de la Santé publique

Accompagné de la représentante de l'OMS, le Dr Anya Blanche, M. Nooman Rebfi a souligné l'importance des visites de revue du FMI, qui permettent de financer les actions de développement du pays. Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer la gouvernance et de bien gérer les finances publiques.
Le ministre de la Santé a remercié le FMI pour son soutien et a présenté la politique nationale de santé du Tchad. Il s'est longuement attardé sur le concept de la couverture santé universelle, qu'il a qualifié de "meilleure solution" pour garantir l'accès équitable aux soins pour toutes les couches de la population, en particulier les plus vulnérables.
