Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le nouveau représentant du FMI reçu par le ministre de la Santé publique


Alwihda Info | Par - 15 Septembre 2025


Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, le Dr Abdelmadjid Abderahim, a reçu le nouveau représentant du Fonds Monétaire International (FMI) au Tchad, Nooman Rebfi, ce lundi 15 septembre 2025.


Tchad : Le nouveau représentant du FMI reçu par le ministre de la Santé publique


 
Accompagné de la représentante de l'OMS, le Dr Anya Blanche, M. Nooman Rebfi a souligné l'importance des visites de revue du FMI, qui permettent de financer les actions de développement du pays. Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer la gouvernance et de bien gérer les finances publiques.

 
Le ministre de la Santé a remercié le FMI pour son soutien et a présenté la politique nationale de santé du Tchad. Il s'est longuement attardé sur le concept de la couverture santé universelle, qu'il a qualifié de "meilleure solution" pour garantir l'accès équitable aux soins pour toutes les couches de la population, en particulier les plus vulnérables.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/09/2025

Tchad : L'ambassadeur au Qatar représente le Tchad à une réunion de l'OCI

Tchad : L'ambassadeur au Qatar représente le Tchad à une réunion de l'OCI

Tchad : le gouvernement réaffirme son autorité au Tibesti et dément toute attaque contre la population Tchad : le gouvernement réaffirme son autorité au Tibesti et dément toute attaque contre la population 14/09/2025

Populaires

Tchad : "Miski n’est pas un État dans l’État", mise au point du ministre de la Sécurité publique

14/09/2025

Tchad : le gouvernement réaffirme son autorité au Tibesti et dément toute attaque contre la population

14/09/2025

Tchad : Un atelier allie slam et numérique pour la jeunesse

14/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter