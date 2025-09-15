Présidée par le Dr Haroun Kabadi, la séance a vu la proposition de loi adoptée avec une majorité écrasante de 61 voix pour, 4 contre et 2 abstentions. Cette adoption marque une étape importante dans le processus législatif du Tchad, démontrant la volonté du Sénat d'adapter le cadre constitutionnel du pays.
Tchad : Le Sénat adopte une révision technique de la Constitution
Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Septembre 2025
Le Sénat a tenu sa première séance plénière de la deuxième session ordinaire de 2025 ce lundi 15 septembre. Les sénateurs ont examiné une proposition de loi constitutionnelle portant sur une révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023.
Présidée par le Dr Haroun Kabadi, la séance a vu la proposition de loi adoptée avec une majorité écrasante de 61 voix pour, 4 contre et 2 abstentions. Cette adoption marque une étape importante dans le processus législatif du Tchad, démontrant la volonté du Sénat d'adapter le cadre constitutionnel du pays.
