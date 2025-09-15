Tchad : Audience accordée par la CNDH au représentant du HCDH

Accréditation de la CNDH : La question de l'accréditation de la CNDH auprès du comité pour obtenir la catégorie A a été discutée. Ahouanssou a affirmé que les démarches en cours progressent bien et a assuré son soutien à ce processus.

Peine de Mort : Les deux hommes ont partagé la position de leurs institutions concernant la restauration de la peine de mort au Tchad, convenant de ne pas soutenir cette peine.

À l'issue de l'audience, Félix Ahouanssou a souligné l'importance de cette rencontre pour discuter des droits de l'Homme au Tchad. Il a exprimé sa satisfaction quant aux échanges, notant plusieurs points cruciaux abordés :Ahouanssou a également évoqué les activités régulières de leurs institutions respectives et l'appui du HCDH à la CNDH dans le cadre d'un projet financé par le Fonds de Consolidation de la Paix, qui tend vers sa finalisation.Enfin, des discussions ont eu lieu sur la préparation de la CNDH à soumettre des rapports alternatifs aux organes des Nations Unies, soulignant l'importance de la transparence et de la responsabilité dans le domaine des droits de l'Homme au Tchad.Cette rencontre reflète un engagement partagé pour renforcer la protection des droits de l'Homme et favoriser une meilleure collaboration entre les institutions nationales et internationales.